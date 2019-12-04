Görme engelli öğrencilere akıllı baston desteği için imza atın

04.12.2019 12:21 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:21

Sabancı Vakfı'nın desteğiyle Tohum Otizm Vakfı (TOV) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) tarafından yürütülen "Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte" projesi kapsamında; 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Erzurum'da öğretmen buluşması gerçekleştirildi.

Öğretmen, veli, idareci ve öğrencilerde engelliliğe yönelik algı ve tutumların dönüştürülmesini ve engelliliğin olağanlaştırılmasını hedefleyen "Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte" projesi kapsamında düzenlenen öğretmen buluşmalarında; kapsayıcı eğitim perspektifi ile öğretmenlerin sınıf içinde uygulayabilecekleri etkinliklerden oluşan öğretmen kılavuzu paylaşıldı. Öğretmen Ağı ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile işbirliğinde düzenlenen eğitimler, bölgelerdeki öğretmenlerin destek duyması halinde yerelde de işbirliği yapabileceği kişi ve kurumları bir araya getirmeyi amaçlıyor.

ÖĞRETMEN KILAVUZU

Proje kapsamında hazırlanan Öğretmen Kılavuzu'nda okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin sınıf içinde uygulayabilecekleri çeşitli etkinlik önerileri; kapsayıcı eğitim konusunda faydalı kaynaklar ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının listesi yer alıyor.

Engelli Odaklı Kapsayıcı Eğitim yaygınlaştırma programlarının yapıldığı şehirlere çevre illerden de katılım oluyor. Programlara katılanların çoğunluğu öğretmen olmakla birlikte STK'lardan, İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden ve akademiden kişiler de davet ediliyor.

KAPSAYICI EĞİTİM

Eğitimde "tüm öğrenenlerin içerilmesi" anlamına gelen kapsayıcı eğitim, eğitime erişimin önündeki engellerin belirlenmesini ve bu engellerin sistemi değiştirerek çözüleceği yaklaşımını benimsiyor. Kapsayıcı eğitimde kilit rol öğretmendedir ve öğretmenin yaptığı sınıf içi uyarlamalarla sınıftaki tüm farklı öğrenciler eğitime dahil edilir.

Kaynak: Bültenler