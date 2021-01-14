Görme engelli öğrencilerden, sağlık çalışanlarına hediyelik eşya

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için el emeği hediyelik eşya yaptı.

Antalya'da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Bilgi Bahçesi Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için el emeği hediyelik eşya yaptı.

Merkez Müdürü Hatice Gökçe Yeşilkaya, AA muhabirine, salgın tedbirleri kapsamında öğrencileriyle eğitimi uzaktan sürdürdüklerini söyledi.

Görme engelli öğrencilerin süreci evlerinde en verimli şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını anlatan Yeşilkaya, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına yönelik kalıcı bir eserle teşekkür etmek istediklerini kaydetti.

Bu doğrultuda 50 öğrencinin desteğiyle el işi hediyelik eşyalar yaptıklarını aktaran Yeşilkaya, "Öğrencilerimizle anahtarlık, kapı, araba, ağaç süsü gibi çeşitli malzemeler yaptık. İçlerine de öğrencilerimiz kabartma yazı ile 'İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz' notu koydular. Güzel bir çalışma oldu." dedi.

Hediyelik eşyalar sahiplerine teslim edildi

Toplam 30 hediyelik eşya üretildiğini dile getiren Yeşilkaya, 15'inin Atatürk Devlet Hastanesi, 15'inin de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Kovid-19 yoğum bakım ünitesinde mücadele eden sağlık çalışanlarına hediye edildiğini söyledi.

Yeşilkaya, eşyaların Atatürk Devlet Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Halenur Şahin ve yardımcısı Hatice Uysal, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde de Dr. Fatih Bahçıvan koordinesinde dağıtıldığını kaydetti.

"Küçük eserlerle yanlarında olmak istedik"

Daha önce bu tür çalışmalar yapıp, eğitim kurumlarına gönderdiklerini dile getiren Yeşilkaya, bu yıl sağlık çalışanları için ürettiklerini belirtti.

Sağlık çalışanlarına hediyelik eşyaları sağlıklı günlerde kullanmaları temennisinde bulunan Yeşilkaya, "Bizler evlerimizde, sevdiklerimizle hayatımızı sürdürürken onlar sevdiklerinden ayrı görevlerinin başındalar. Canla başla çalışıyorlar. Küçük eserlerle onların yanında olmak istedik, umarız mutlu olmuşlardır. Çünkü biz bunları yaparken çok heyecanlandık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun