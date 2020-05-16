Görme engelli müzisyen, AA'nın podcast yayınlarını değerlendirdi Açıklaması İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında piyanistlik yapan görme engelli Sait Aydemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) podcast yayınlarıyla görme engellilerin habere ulaşmasına büyük bir katkı sağladığını söyledi.

İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında piyanistlik yapan görme engelli Sait Aydemir, Anadolu Ajansı'nın (AA) podcast yayınlarıyla görme engellilerin habere ulaşmasına büyük bir katkı sağladığını söyledi.

Yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden AA, 7 Şubat'ta başlattığı podcast yayınıyla görme engellilere haberleri daha rahat dinleme fırsatı sunuyor.

Görme engelliler, radyo ve televizyondan takip edemedikleri haberleri, telefonlarına indirdikleri uygulamayla istedikleri yerde dinleyerek Türkiye ve dünya gündeminden haberdar oluyor.

Müzisyen Sait Aydemir, AA muhabirine, video konferans yoluyla, sesli yayıncılık uygulamasını değerlendirdi.

Görme engelli olarak doğduğunu, geçirdiği ameliyatların sonuç vermediğini ve görme yetisini tamamen yitirdiğini anlatan Aydemir, halen çeşitli eğlence merkezlerinde piyanist olarak çalıştığını ifade etti.

Gündemi tv kanallarının ana haber bültenlerinden takip etmeye çalıştığını anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Spikerlerin anlattıkları şekliyle duyduğumuz seslerle anlamaya çalışıyoruz. İşte bir pazarcı veya sebze meyve haberiyse pazarcının bağırmasıyla aslında oradaki görüntülerde pazarın olduğunu anlıyoruz. Bu da çok etkili olmuyor. Gözlerinizi kapattığınızda tamamen karanlık olur. Seslerle o karanlığı ne kadar doldura bilirsiniz? Tabii betimleyici bir şey olmadığı müddetçe..."

"Anadolu Ajansı büyük bir açığı kapattı"

Aydemir, AA'nın betimlemeli haber içeriğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu uygulama görme engelli bireyler için olması gereken ve olabilecek en üst seviyede bir uygulama. Anadolu Ajansı güncel habercilikte büyük bir açığı kapattı." dedi.

Aydemir, içeriğin daha da zenginleştirilmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı'nın bu uygulaması biz görme engelliler için habercilik konusunda bulunmaz bir nimet. Kimseye bağlı olmadan yaşayabildiğimiz zaman buna erişilebilir hayat diyoruz. Anadolu Ajansı da bize erişilebilir haberciliği sağladı. Haber alma özgürlüğümüzü çok daha üst seviyeye çıkardı."

Aydemir, doğru habere ulaşma konusunda çalışan tüm habercilere ve uygulama için AA yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA