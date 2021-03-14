Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti
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Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti

14.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:10
Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti

Tunus'ta 14-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Para Atletizm Grandprix'de mücadele edecek Görme Engelliler Milli takımı bu ülkeye gitti.

Tunus'ta 14-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Para Atletizm Grandprix'de mücadele edecek Görme Engelliler Milli takımı bu ülkeye gitti.

Para Atletizm Grandprix müsabakalarında milli takımda 6 sporcu, 3 rehber atlet, 10 antrenör ve idareci ile ülkemizi temsil edecek. Paralimpik Oyunlar için kalifikasyon müsabakası olan organizasyonda milli sporcular Tokyo Paralimpik Oyunları kotası almak için mücadele edecek.

Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti
Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ

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