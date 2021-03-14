Görme Engelli Milli Takımı Tunus'a gitti
14.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:10
Tunus'ta 14-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Para Atletizm Grandprix'de mücadele edecek Görme Engelliler Milli takımı bu ülkeye gitti.
Tunus'ta 14-21 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Para Atletizm Grandprix'de mücadele edecek Görme Engelliler Milli takımı bu ülkeye gitti.
Para Atletizm Grandprix müsabakalarında milli takımda 6 sporcu, 3 rehber atlet, 10 antrenör ve idareci ile ülkemizi temsil edecek. Paralimpik Oyunlar için kalifikasyon müsabakası olan organizasyonda milli sporcular Tokyo Paralimpik Oyunları kotası almak için mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ