Görme Engelli Milli Takımı, Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti

Görme Engelliler Milli Takımı, 14-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti.

Görme Engelliler Milli Takımı, 14-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti.

İstanbul Havalimanı'na gelen kafilede, 6 sporcu, 3 rehber atlet, antrenör ve idareciler yer aldı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla başkent Tunus'a hareket eden milliler, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ