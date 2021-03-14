Görme Engelli Milli Takımı, Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti
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Görme Engelli Milli Takımı, Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti

14.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:46
Görme Engelli Milli Takımı, Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti

Görme Engelliler Milli Takımı, 14-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti.

Görme Engelliler Milli Takımı, 14-21 Mart tarihlerinde düzenlenecek Para Atletizm Grand Prix'si için Tunus'a gitti.

İstanbul Havalimanı'na gelen kafilede, 6 sporcu, 3 rehber atlet, antrenör ve idareciler yer aldı.

Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağıyla başkent Tunus'a hareket eden milliler, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almak için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

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