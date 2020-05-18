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Görme engelli milli sporcular Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu

Görme engelli milli sporcular Gülşah Düzgün, Oğuz Akbulut, Duygu Çete Artar ve Ekrem Gündoğdu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Görme engelli milli sporcular Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu
18.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.05.2020 14:19

Görme engelli milli sporcular Gülşah Düzgün, Oğuz Akbulut, Duygu Çete Artar ve Ekrem Gündoğdu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için milli sporcular kutlama mesajı paylaştı. Kutlama mesajında görme engelli milli sporcular Gençliğin Ata'ya Cevabı'nı okudu. Milli sporcular Gülşah Düzgün, Oğuz Akbulut, Duygu Çete Artar ve Ekrem Gündoğdu tarafından seslendirilen Gençliğin Ata'ya Cevabı şöyle: "Ey Büyük Ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan, Türk İstiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar, değişmez irademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde, hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler, bütün hızımızı senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. En kıymetli emanetin olan, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti, varlığımızın esası olarak, eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir.  İstiklal ve Cumhuriyetimize kastedecek düşmanlar, en modern silahlarla donanmış olarak, en kuvvetli ordularla üzerimize saldırsalar dahi, ulusal birliğimizi ve yenilmez Türk gücünün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü, bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği, dökülen temiz kanların ve Cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Ey Türk'ün büyük Ata'sı! İstiklal ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damarlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüğü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, Cumhuriyet ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize, namus ve şeref sözü verir, kendimizi büyük Türk ulusuna adarız."

Kaynak: DHA

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