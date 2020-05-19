Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı
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Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı

Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.

Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı
19.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:19

Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.

Kaynak: AA

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