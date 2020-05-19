Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı
Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
19.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:19
Görme engelli milli sporcuların hazırladığı "Gençliğin Atatürk'e cevabı" klibi ANKARA - Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
Kaynak: AA