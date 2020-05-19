Görme engelli milli sporcular, 19 Mayıs'ı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı
Görme engelli milli sporcular, yayımladıkları videolarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
19.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:10
Görme engelli milli sporcular, yayımladıkları videolarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı "Gençliğin Atatürk'e cevabını" okuyarak kutladı.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonunun hazırladığı videoya milli sporcular Gülşah Aktürk, Oğuz Akbulu, Duygu Çete Artar, Ekrem Gündoğdu katıldı.
Sporcular, "Gençliğin Atatürk'e cevabını" sırayla okudu.
Kaynak: AA