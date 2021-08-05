Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, Tokyo'dan altın madalya ile dönmek istiyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Trakya Üniversitesi öğrencisi milli judocu Ecem Taşın, ülkesine altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Trakya Üniversitesi öğrencisi milli judocu Ecem Taşın, ülkesine altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Taşın, milli takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral ile Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Taşın, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Başarılarına bir yenisini eklemek istediğini aktaran Taşın, "Hedefim Türkiye'ye altın madalya ile dönmek. Ülkem adına gururlu ve heyecanlıyım.Tokyo'da zirveye çıkıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Taşın'ın antrenörlüğünü yapan Doç. Dr. Demiral da öğrencisinin Tokyo'da şampiyon olabilecek güçte olduğunu kaydetti.

Rektör Tabakoğlu ise Ecem Taşın'ın ülkesini ve eğitim gördüğü Trakya Üniversitesini gururlandıracak pek çok başarıya imza attığının, Tokyo'dan da başarıyla döneceğine inandığını belirtti.

Ziyarette antrenör Demiral, Rektör Tabakoğlu'na "Judo Stratejisi" isimli kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı