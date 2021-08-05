Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, Tokyo'dan altın madalya ile dönmek istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, Tokyo'dan altın madalya ile dönmek istiyor

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, Tokyo'dan altın madalya ile dönmek istiyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Trakya Üniversitesi öğrencisi milli judocu Ecem Taşın, ülkesine altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek Trakya Üniversitesi öğrencisi milli judocu Ecem Taşın, ülkesine altın madalya ile dönmek istediğini belirtti.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre Taşın, milli takım adına bireysel antrenörlüğünü üstlenen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral ile Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Taşın, Tokyo Paralimpik Oyunları'na iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Başarılarına bir yenisini eklemek istediğini aktaran Taşın, "Hedefim Türkiye'ye altın madalya ile dönmek. Ülkem adına gururlu ve heyecanlıyım.Tokyo'da zirveye çıkıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Taşın'ın antrenörlüğünü yapan Doç. Dr. Demiral da öğrencisinin Tokyo'da şampiyon olabilecek güçte olduğunu kaydetti.

Rektör Tabakoğlu ise Ecem Taşın'ın ülkesini ve eğitim gördüğü Trakya Üniversitesini gururlandıracak pek çok başarıya imza attığının, Tokyo'dan da başarıyla döneceğine inandığını belirtti.

Ziyarette antrenör Demiral, Rektör Tabakoğlu'na "Judo Stratejisi" isimli kitabı hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Haluk Levent Prens William
Spor Eda Erdem Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görme engelli milli judocu Ecem Taşın, Tokyo'dan altın madalya ile dönmek istiyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 11:35:22. #1.15#

title