Görme Engelli Kızdan Şiir Kitabı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde ikamet eden 29 yaşındaki görme engelli Sercan Tung, şiir kitabı yazdı.

Ofis Mahallesi'nde oturan ve doğuştan görme engelli olan Tung, okuma yazma öğrenmek için büyük çabalar sarf etti. Silopi'de görme engelliler için imkan bulunmadığı için Cizre ilçesinde gittiği özel bir rehabilitasyon merkezinde kabartma baskı üzerinde okumayı öğrendi.

Daha sonra kendini geliştiren Tung, yazdığı şiileri "Sercan Tung Şiirleri" adıyla yayınladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen izinle kurum girişinde 34 sayfadan oluşan kitabını satışa sunan şair Tung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün darbe girişiminde dışarı çıkmak istediğini ancak görme engelli olduğu için sokağa çıkamadığını belirtti.

Tung, o gecede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülke için sabaha kadar dua ettiğini anlatarak, kitabında da o gece yaşadıklarına yer verdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak ziyareti sırasında kendisi ile görüştüğünü belirten Tung, "Ben çocukluğumdan beri okumak istiyordum. Okuma öğrendim. Tabi ki bu sayede gönüllü hocalarımızın desteği ile kabartma kitaplarını öğrendim. Okuma yazma öğrendikten sonra kitap çıkarttım. 15 Temmuz ile ilgili şiir yazdım ve kitabıma ekledim. Bende 15 Temmuz'da sokağa çıkmak isterdim. Ama karanlıkta olduğum için çıkamadım. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ülkemize dualar ettim." ifadelerini kullandı.

Tung, 50'ye yakın yeni şiir yazdığını belirterek, ikinci kitabını çıkarmayı düşündüğünü ve bunun için gönüllülerden destek beklediğini kaydetti.