Görme engelli kardeşlerin müthiş azmi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Şükrü ve Şevval Canpolat kardeşler, kendi imkanları ve ailelerinin desteğiyle hafız oldular.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Şükrü ve Şevval Canpolat kardeşler, kendi imkanları ve ailelerinin desteğiyle hafız oldular.

Tatvan ilçesinde yaşayan Şükrü ve Şevval Canpolat kardeşler, ilk başlarda kasetle dinlemeye başladıkları Kur'an-ı Kerim'i daha sonra ailelerinin aldıkları özel bir kalem ve cami hocalarının yardımıyla tamamlayıp hafız oldular. Öğrenimlerine devam eden ve sosyal hayattan kopmadan daha fazla kendilerini geliştirmek istediklerini dile getiren Şükrü Canpolat, "2009 yılında ailemizin de desteğiyle bir cami hayatımız başladı. Bir hazırlık dönemi oldu ve 2011 yılının sonlarına doğru hafızlığı tamamladım. 2013 yılında Siirt'te sınava girdim ve hafızlıkta Doğu Anadolu Bölgesi birincisi oldum. 2019 yılında TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında ikinci oldum. Bir kez daha aynı yarışmaya başvurdum ve çağırmalarını bekliyorum" dedi.

İlahiyat fakültesine gitmek istediğini dile getiren Canpolat, "Lise eğitimimi açık öğretimden tamamladım. Üniversite hayatıma ilahiyat fakültesinde devam etmeyi düşünüyorum. 3 yıl önce ney kursuna gittim ve oradan da sertifika aldım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini de dile getiren Şükrü Canpolat, "Kendisine bazı talepleri dile getirmek ve bu konuda yardımını isteyeceğim" diye konuştu. - BİTLİS