Görme engelli kardeşlere gıda yardımı
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Görme engelli kardeşlere gıda yardımı

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde görme engelli olan 3 kardeşe, korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Görme engelli kardeşlere gıda yardımı
15.05.2020 10:18 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:18

MUŞ (İHA) – Muş'un Varto ilçesinde görme engelli olan 3 kardeşe, korona virüs salgını ve Ramazan ayı nedeniyle Kızılay tarafından gıda yardımı yapıldı.

Varto ilçesinin İnönü Mahallesi'nde yaşayan görme engelli kardeşlere Kızılay Varto Şube Başkanlığı sahip çıktı. Her zaman ihtiyaç sahiplerinin yayında olduklarını söyleyen Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Gerçekten görme engelli bir ailemiz. Biz verdiğimiz yardımlarda bu engelli ailemizi seçerek evlerine kadar yardımları getirdik. Kendilerine gıda yardımı yaptık. Bundan sonraki süreçte de kendilerini takip ediyoruz. Bunun gibi aileler varsa biz her zaman sahip çıkacağız. Aile bizim ailemizdir. Bundan sonra her zaman takipte olacağız" dedi.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Nazım Bingöl'ün yıllar önce yaptığı akraba evliliğinden dünyaya gelen 5 çocuktan 4'ü yedi yaşına bastıktan sonra bir bir görme yetilerini kaybetti. Çocuklardan Çağdaş Bingöl, 29 yaşına gelirken hayatını kaybederken, yüzde 95 görme engelli olan Sevda, Songül ve Savaş kardeşler ise yaşama tutunmaya çalışıyor. Hayatta olan 4 çocuğundan 3'ünün görme engelli olduğunu söyleyen baba Nazım Bingöl, "Akraba evliliğinden dolayı çocuklarım bir bir gözlerini yitirdi. Sağ olsun devlet her zaman bize sahip çıkmış ve şu an engelli maaşı vermektedir. Anneleri olmadığı için engelli çocuklarıma ben bakmaktayım. Çocukları doktora götürdüm. Akraba evliliğinden dolayı bir çare bulamadılar. Çocuklarım şimdilik benle beraberler ve onlara bakıcılık yapmaktayım. Sağ olsun bugün Kızılaydan bize yardım getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Bingöl ailesinin en büyük çocuğu olan Sevda Bingöl (48) ise 7 yaşında gözlerinin görmemeye başladığını, şu anda ise sadece karanlık ve aydınlığın olduğunu anlayacak kadar görebiliyor. Annesi ile birlikte küçüklükten bu yana evin bütün işlerini gören Sevda Bingöl, "Göremediğim için hayat benim için giderek zorlaştı. Sonra kardeşlerim de görmemeye başladı. Bir şey yapamadığım ve yeterli olamadığım için üzülüyorum. Evin içini ezberlediğim için her işi yapabiliyorum. Bir tek çayı bardaklara dolduramıyorum. Ama evin dışında hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü bilmiyorum. Arkadaşlarım yok, gelen giden yok. Kendi kardeşlerimle zaman geçiriyorum" diye konuştu.

Kardeşlerden 38 yaşında olan Savaş Bingöl de, çocukluğundan beri yaşadığı coğrafyanın her yerini ezberlediğini, bundan dolayı rahat hareket ettiğini söyledi. Bingöl, "Buradaki dağları, yolları ezbere biliyorum. Bundan dolayı çarşıya yürüyerek gidebiliyorum. Çarşıda arkadaşlarımın koluna girerek geziyorum. Alışverişimi yapıyorum ve evime yürüyerek geri dönüyorum. Bazen bunları babamla ortak yapıyoruz. Bugün Kızılaydan bize yardım getirdiler. Sağ olsun devlet her zaman bizim yanımızdadır. Sürekli bize sahip çıkıyorlar. Bize sahip çıkan herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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