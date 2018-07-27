Görme Engelli Kadınlarla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla'nın da katılım gösterdiği Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organize ettiği, görme engelli vatandaşların sorunları, talep ve önerilerinin ele alındığı istişare toplantısı Gazi Köşk Hevsel Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti.

Kentti birlikte yönetme adına her kesimin fikir ve önerilerini almaya özen gösteren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, görme engelli vatandaşların sorunlarının çözümü için istişare toplantısı düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın organizasyonunda Gazi Köşk Hevsel Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Diyarbakır Altı Nokta Körler Derneği Kadın İstişare Meclisi üyeleri ve aileleri katılım gösterdi.

İstişare toplantısına katılanları tek tek selamlayan Lütfiye Atilla, görme engellilerle yakından ilgilenerek yemekten önce bir süre sohbet etti. Yemekle başlayan toplantı sorunların dile getirilmesiyle devam etti. Diyarbakır Altı Nokta Körler Derneği Kadın İstişare Meclisi üyeleri, derneklerinin işleyişi, faaliyetleri, kadınların dernekte aldıkları roller hakkında Lütfiye Atilla ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bilgi verdiler. Lütfiye Atilla, çalışmalarından dolayı derneğin üyelerine teşekkür ederek, bundan sonra gerçekleştirecekleri faaliyetlerden dolayı başarılar diledi.

Görme engelliler sorunlarını anlattı

Derneğin çalışmalarının aktarılmasının ardından üyeler, engellilerin sosyal yaşamda ne gibi zorluklar yaşadıklarını, sorunların çözümü noktasında hangi adımların atılması konusunda görüşlerini ifade ettiler. Görme engelli kadınlar, belediyeden beklentilerini ve kent için birlikte neler yapacaklarını masaya yatırdı.

Aktif Yaşam Merkezi tamamlanıyor

Lütfiye Atilla ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, sorunların çözümü için çalışacaklarını belirterek, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Sümer park'ta Engelliler Şube Müdürlüğü'nün engelliler için yaptığı faaliyetler hakkında dernek üyelerini bilgilendirdiler. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda Aktif Yaşam Merkezi'nin yakın zamanda tamamlanıp engellilerin hizmetini gireceğinin müjdesini verdiler.

Başkan Atilla önemli çalışmalara imza attı

Diyarbakır Altı Nokta Körler Derneği Kadın İstişare Meclisi üyeleri, Cumali Atilla'nın belediye başkanlığına getirilmesi ile birlikte kentte çok ciddi çalışmaların yapıldığını ve önemli projelere imza atıldığını belirttiler. Özellikle yeni inşa edilen kaldırımların görme ve diğer engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edilmesinin kendileri açısından oldukça önemli bir çalışma olduğunu aktardılar.

Görme engelliler, bağımsız hareket kursu talep etti

Görme engellilerin günlük ev ve sosyal yaşamını kolaylaştıran, farklı kişilere bağımlı olmalarının önüne geçen tek başına hareket etmesini sağlayan Bağımsız Hareket eğitim kursunun açılması için talepte bulundular. Lütfiye Atilla ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bu konuda en kısa sürede girişimde bulunacaklarını ve kursun açılması için çaba sarf edeceklerini belirttiler.

Görme engellilerden Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Diyarbakır Altı Nokta Körler Derneği Kadın İstişare Meclisi üyeleri, kenti birlikte yönetme adına düzenlenen yemekli toplantı, gösterilen ilgi ve Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Toplantı sonunda görme engelliler, ikamet ettikleri yerlere ulaşımları kendileri için tahsis edilen toplu taşıma araçlarıyla sağlandı. - DİYARBAKIR