Görme Engelli Kadını Sokağa Attılar

Kirasını ödeyemediği için eşyaları ile birlikte sokağa atılan görme engelli kadının eşyaları Esenyurt Belediyesi'ne ait depoya kaldırılırken, kendisi de bir otele yerleştirildi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde kirasını ödeyemediği gerekçesiyle icra yolu ile yaşadığı ofisten çıkarılan görme engelli vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi koştu. Sokakta kalan Uğur Aksoy isimli kadının eşyaları belediyenin deposuna kaldırılırken, kendisi de geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Alınan bilgilere Uğur Aksoy adlı görme engelli kadın KOSGEB desteği ile bir iş merkezinde çağrı merkezi ofisi açtı. Ancak işleri iyi gitmeyen Aksoy, kirasını ödeyemediği için 5 ay önce yaşadığı evi boşaltarak eşyalarını iş merkezindeki ofisine taşıdı ve eşi ile burada yaşamaya başladı. Aldığı kredi de kesilen Uğur Aksoy, işyerinin kirasını da ödeyemez duruma geldi. Bir süre önce Aksoy'un eşi de geçici iş bulduğu Çanakkale'ye gitti.

Aksoy'un kiraladığı ofisin sahibi de kira alamadığı için icra takibi başlattı. İcra yolu ile ofis boşaltılırken, görme engelli Uğur Aksoy da eşyaları ile birlikte sokakta kaldı. Yapılan çağrı üzerine binanın önüne gelen Esenyurt Belediyesi Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Aksoy'un eşyalarını toparlayıp bir depoya kaldırarak korumaya aldı. Kadını da kalıcı bir çözüm bulunana kadar bir otele yerleştirdi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe ve ekibine teşekkür eden Uğur Aksoy, "Allah kendilerinden razı olsun. Eşyalarımı muhafaza altına aldılar ve beni sokaktan kurtardılar" dedi. Yaşadıklarını anlatan görme engelli kadın,"Ben 7-8 ay Önce KOSGEB desteğiyle bir çağrı merkezi açtım. Daha sonra çalışanlarım pazarlama yapamamaya başladı, bazı alacaklarımı da alamadım. Kocam da Çanakkale'ye geçici bir işte çalışmak için gitti. Bu sebeplerden dolayı kredim kesildi. 3-4 aydır kiramı ödeyemedim ve ev sahibi en sonunda beni sokağa bıraktı. Şimdi yeniden işimi kurarak hayatımı düzene koymak istiyorum" dedi.

Görme engelli Uğur Aksoy kalıcı bir çözüm bulunana kadar Esenyurt Belediyesi tarafından otelde misafir edilecek. - İSTANBUL