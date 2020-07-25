Görme engelli kadın Kur'an-ı Kerim'i elektronik ortamda ezberleyecek Gaziantep'in Araban ilçesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çaba harcayan görme engelli Zeynep Tuç'a Kaymakamlık tarafından elektronik Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kur'an-ı Kerim öğrenmek için çaba harcayan görme engelli Zeynep Tuç'a Kaymakamlık tarafından elektronik Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçenin Fıstıklıdağ Mahallesi'nde kardeşi İbrahim Tunç ile yaşamını sürdüren ve doğuştan görme engelli olan 52 yaşındaki Zeynep Tuç'un kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim okumaya ve ezberlemeye çalıştığı haberini aldı.

Tuç'un rahatlıkla Kur'an-ı Kerim okuması ve ezberlemesi amacıyla harekete geçen Mutlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce temin edilen elektronik Kur'an-ı Kerim ile akıllı telefon Tuç'a hediye etti.

"İyi ki varsın güzel ablam"

Ziyaret sırasında Kaymakam Mutlu ile Tuç bir süre birlikte Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaymakam Mutlu, ziyarette gazetecilere, Tuç'un gönül gözüyle Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendiğini söyledi.

Tuç'un sesini çok beğendiğini belirten Mutlu, "Tuç'un sesi benden daha güzel olduğu için kıskandım. Kendisine kalemli ve elektronik Kur'an-ı Kerim ve telefon hediye ettik. Diyanet Vakfı'nın Kur'an-ı Kerim programıyla daha çok ezber yapacağına söz verdi. İyi ki varsın güzel ablam." dedi.

Doğuştan görme engelli Tuç da hediyeler için Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

Tunç, "Benim için dünyanın en güzel hediyesi olan kalemli dijital Kur'an-ı Kerim ile bundan sonra Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı öğreneceğim Allah Kaymakamımız Abdulhamit Mutlu'dan razı olsun. iyi ki ilçemizde İslamiyeti layıkıyla yaşayan ve yaşayanlara saygı duyan bir kaymakamımız var." dedi.

Kaynak: AA