Görme engelli kadın, Kıbrıs gazisi eşine gönül gözüyle bakıyor

13.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:37

Adıyaman'da doğuştan görme engelli Adile Alptekin, felç kaldığı için yatağa mahkum olan Kıbrıs gazisi eşi Mehmet Alptekin'e 24 yıldır gönül gözüyle bakıyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Mehmet Alptekin, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev esnasında düşerek yaralandı.

Kılcal damarları zedelenen ve felç kalan Alptekin, yaşamını 9 yıldır yatağa bağımlı sürdürüyor.

Konuşamayan Mehmet Alptekin'in hayattaki en büyük destekçisi, gönül gözüyle tüm ihtiyaçlarını karşılayan 24 yıllık eşi Adile Alptekin oldu.

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir"

Üç çocuk annesi doğuştan görme engelli 50 yaşındaki Adile Alptekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin Kıbrıs gazisi olduğunu ve harp zamanında dağda düşerek felç kaldığını, 9 yıldır yatağa bağımlı olduğunu söyledi.

Görme engelli olduğunu fakat her şeyin göze bağlı olmadığını, insanın merhametli de olması gerektiğini ifade eden Alptekin, şöyle konuştu:

"İnsanın eşine bakması bir yük değil, nimettir. Eşim bir gün dahi olsun Allah'a isyan etmemiş. Allah'ın eşime şifa vereceğine inanıyorum. Allah, bizleri dinden, imandan ayırmasın. Yanına gelip sohbet ediyoruz. Zaman zaman yanında Braille alfabesi ile Kur'an okuyorum. Bu şekilde hayatımız devam ediyor. Şu anda bekar olsaydım, eşim de yine yatalak olsaydı evlenmeyi tercih ederdim. Bazen komşularımız da bizleri ziyaret edip mutlu ediyor. Eşim de kendisiyle ilgilenmemden mutlu oluyor. Beni görmediği zaman çocuklarıma soruyor."

Alptekin, şimdiki gençlerin en ufak bir tartışmada hemen boşandığını ve çocukların yetim kaldığını, bu durumun üzücü olduğunu söyledi.

İl Müftü Yardımcısı Hatun Özmen ise huzurlu aile, güçlü toplum ve güvenli gelecek amacıyla başlattıkları "Senin Derdin, Benim Derdim Projesi" kapsamında aileleri ziyaret ettiklerini anlattı.

Özmen, "İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak Adıyaman genelinde başlattığımız proje ile özellikle yaşlı, yatağa bağımlı ve muhtaç hastaları ziyaret ediyoruz. Onlara manevi yönden destek sağlıyoruz ayrıca o ailelere moral ve motivasyon sağlıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA