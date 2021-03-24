Görme engelli judocuların hedefi milli takım
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Görme engelli judocuların hedefi milli takım

24.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:14
Görme engelli judocuların hedefi milli takım

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Judo Milli takım seçmelerine Manisa'dan 7 sporcu katılıyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Judo Milli takım seçmelerine Manisa'dan 7 sporcu katılıyor.

27-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek judo milli takım seçmelerine hazırlanan Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü'nün 7 sporcusu, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Judo Spor Salonu'nda Antrenör Nurşen Köse ve Belçim Çiçek gözetiminde çalışmalarını tamamladı. Judocular, müsabakalarda madalyaları toplayıp, milli takım vizesini almak istiyor. Manisa'yı en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü veren Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve Görme Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Göktaş, 10 günlük kamp çalışmalarını tamamlandıklarını belirterek, seçmelere iyi hazırlandıklarını söyledi. Göktaş, "Milli takım seçmelerine Manisa'dan 7 sporcuyla katılıyoruz. Hedefimiz tüm sporcularımızla milli takıma girmek, inşallah bunu da başaracağız. Bizlere destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk'e, Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çerçi'ye, Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu. - MANİSA

Görme engelli judocuların hedefi milli takım
Görme engelli judocuların hedefi milli takım
Görme engelli judocuların hedefi milli takım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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