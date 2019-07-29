Görme engelli judoculardan 6 madalya

Görme engelli milli sporcular, İtalya'da düzenlenen IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda 2'si altın 6 madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cenova kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milliler 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Zeynep Çelik Aydın ve Raziye Uluçam altın madalyanın sahibi oldu.

Recep Çiftçi ikincilik kürsüsüne çıkarken, Ecem Taşın, Duygu Çete Artar ve Mesme Taşbağ bronz madalya aldı.

Milliler, kazandıkları madalyalarla 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda önemli avantaj yakaladı.

Kaynak: AA