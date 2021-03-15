Görme Engelli Judo Milli Takımı seçme müsabakaları Ankara'da düzenlenecek
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Görme Engelli Judo Milli Takımı seçme müsabakaları Ankara'da düzenlenecek

15.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:51
Görme Engelli Judo Milli Takımı seçme müsabakaları Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Judo Milli Takım seçme müsabakalarının 27-28 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Judo Milli Takım seçme müsabakalarının 27-28 Mart tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Milli Takımlar Hazırlık Merkezi'nde yapılacak müsabakalara, 2006 yılı ve üzeri doğumlu, 2021 yılı vizesine sahip, kadın ve erkek sporcular katılabilecek.

Seçme müsabakalarına başvurular 25 Mart Perşembe gününe kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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