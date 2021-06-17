Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya

Görme Engelli Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

Görme Engelli Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

Milliler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Muzaffer Uluçam, AA muhabirine, uzun zamandır paralimpik oyunları için çalıştıklarını söyledi.

Oyunlara 4 kadın ve 1 erkek sporcunun kota aldığını anlatan Uluçam, "Kampımız gayet başarılı gidiyor. Tek hedefimiz altın madalyaları toplamak. Kampımızı genellikle Aksaray'daki Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde yapıyoruz. Burada her şey mükemmel. Devletimiz bütün imkanları seferber etmiş durumda. Biz de inşallah bunu madalyalar kazanarak taçlandıracağız." diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla sporcularla kamplar düzenlediklerini aktaran Uluçam, şunları kaydetti:

"Kamplarımızda iyi bir dönem geçirdik. Oyunlara 5 sporcuyla katılacağız. En az 3 altın madalya hedefimiz var. İnşallah başaracağımıza inanıyoruz. Güçlü bir milli takımımız var. Son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan kızımız var. 2019 yılında Avrupa şampiyonu olan var. Yani sporcularımızın hepsi dereceli. 7 Haziran'da başlayan kampımız 27 Haziran'a kadar Aksaray'da devam edecek. 10 Ağustos'a kadar Türkiye'deyiz. Ondan sonra Tokyo'da ikili bir kamp yapacağız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun meyvesini inşallah Tokyo'da alacağız. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Uluçam: "Kamp sürecimiz çok yoğun geçiyor"

Milli sporcu Raziye Uluçam, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde ettiğini hatırlattı.

Birçok önemli organizasyonda madalya kazandığını ve Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde ettiğini aktaran Uluçam, "Tokyo'da başarılı olabilmek için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kamp sürecimiz çok yoğun geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Şu anda yükleme dönemindeyiz. Tüm gücümüzle mücadelelere hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz Tokyo'da zirveye çıkıp, Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak. Hedefimize ulaşabilmek için terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut