Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

Görme Engelli Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

Görme Engelli Judo Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları öncesi hazırlıklarına Aksaray'da devam ediyor.

Milliler, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyon için Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı Teknik Direktörü Muzaffer Uluçam, AA muhabirine, uzun zamandır paralimpik oyunları için çalıştıklarını söyledi.

Oyunlara 4 kadın ve 1 erkek sporcunun kota aldığını anlatan Uluçam, "Kampımız gayet başarılı gidiyor. Tek hedefimiz altın madalyaları toplamak. Kampımızı genellikle Aksaray'daki Paralimpik Oyunları Hazırlık Merkezi'nde yapıyoruz. Burada her şey mükemmel. Devletimiz bütün imkanları seferber etmiş durumda. Biz de inşallah bunu madalyalar kazanarak taçlandıracağız." diye konuştu.

Pandemi dolayısıyla sporcularla kamplar düzenlediklerini aktaran Uluçam, şunları kaydetti:

"Kamplarımızda iyi bir dönem geçirdik. Oyunlara 5 sporcuyla katılacağız. En az 3 altın madalya hedefimiz var. İnşallah başaracağımıza inanıyoruz. Güçlü bir milli takımımız var. Son Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan kızımız var. 2019 yılında Avrupa şampiyonu olan var. Yani sporcularımızın hepsi dereceli. 7 Haziran'da başlayan kampımız 27 Haziran'a kadar Aksaray'da devam edecek. 10 Ağustos'a kadar Türkiye'deyiz. Ondan sonra Tokyo'da ikili bir kamp yapacağız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunun meyvesini inşallah Tokyo'da alacağız. Bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Uluçam: "Kamp sürecimiz çok yoğun geçiyor"

Milli sporcu Raziye Uluçam, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde ettiğini hatırlattı.

Birçok önemli organizasyonda madalya kazandığını ve Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde ettiğini aktaran Uluçam, "Tokyo'da başarılı olabilmek için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Kamp sürecimiz çok yoğun geçiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Şu anda yükleme dönemindeyiz. Tüm gücümüzle mücadelelere hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz Tokyo'da zirveye çıkıp, Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak. Hedefimize ulaşabilmek için terimizin son damlasına kadar çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya
Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya
Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya
Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Görme Engelli Judo Milli Takımı'nın hedefi Tokyo 2020'de en az 3 altın madalya - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 12:11:36. #1.14#

title