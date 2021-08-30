Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
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Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor

Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İran'dan Türkiye'ye gelerek Eskişehir'de yaşamaya başlayan doğuştan görme engelli Mahdi Saadet ve arkadaşı Argavan Homasi, kentin işlek cadde ve sokaklarında müzik yaparak geçimlerini sağlıyor.

İran'dan Türkiye'ye gelerek Eskişehir'de yaşamaya başlayan doğuştan görme engelli Mahdi Saadet ve arkadaşı Argavan Homasi, kentin işlek cadde ve sokaklarında müzik yaparak geçimlerini sağlıyor.

Doğuştan görme engelli 26 yaşındaki Mahdi Saadet ve 29 yaşındaki arkadaşı Argavan Homasi, her gün öğle saatlerinde kentin işlek noktası olan Adalar bölgesine geliyor. Gençler akşam geç saatlere kadar şarkı söylüyor. İki arkadaş gün içerisinde kazandıkları parayı ise günlük ihtiyaçlarını karşılamak için harcıyor.

Mahdi Saadet, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok sevdiğini ve İran'da müzik yapamadığını söyledi. Doğuştan engelli olduğu için iş bulamadığını, bu yüzden müzik yaparak geçimini sağladığını anlatan Saadet, "2 buçuk yıl önce İran'dan Türkiye'ye geldim. Arkadaşım Argavan ise İran'dan yanıma geleli 1 ay oldu. Belediyen de izin alarak çalışıyoruz. Alın teriyle kazanmak güzel oluyor. Burada bulunan vatandaşlar yardımcı oluyor. Türkiye'de herkes çok iyi. Benim eşim de görme engelli. Yollarda veya iletişim konusunda sıkıntılarımız ara sıra yaşasak da üzerinden gelmeye çalışıyorum. Görme engelini kendimde bir engel olarak görmüyorum. Gördüğüm zaman engelli olurum. Doğuştan engelli birisiyim. Türkiye'ye geldiğimde dil sıkıntısı yaşadım, daha sonra Türkçe öğrendim. İnsanlara söylemek isteğim tek şey bu hayatta insana hiçbir şey engel değildir. Yeter ki insanlar başarmak isteyip emek versinler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor
Görme engelli İranlı gençler geçimlerini müzikten sağlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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