Görme engelli İngiliz sporcudan kadınlara aikido dersi

02.11.2019 11:22

Kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gözü kör olan, diğer gözündeki görme yetisini büyük oranda kaybeden İngiliz Roisin Pitman (58), aikidoda elde ettiği deneyimi ülke ülke gezerek kadınlar ve engellilerle paylaşıyor.

İngiltere'de polislik yaptığı sırada görme engelli babasında da bulunan hastalık nedeniyle iki gözünü kaybeden Roisin Pitman, operasyonlar sonucu bir gözünde, görme yetisini yüzde 30 geri kazandı.

Hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan ancak eve kapanmayan Pitman, ilgilendiği aikidoda hızla ilerleme kaydetti.

Aikidoda en yüksek seviye olarak gösterilen "6. dan eğitmen" unvanına ulaşan Pitman, ülke ülke gezerek bu sporu kadınlar ve engellilere öğretmeye başladı.

Karşıyaka Belediyesinin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi.

"Engelliler spora teşvik edilmeli"

Pitman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'de küçük bir adada yaşadığını, görme yetisindeki kaybın ardından mesleğinden ayrılarak aikidoda uzmanlaştığını, kendisi gibi engellilere bu sporu öğretmeye çalıştığını ifade etti.

Aikidodaki başarısı sonrası bu sporu herkese öğretmeye karar verdiğini dile getiren Pitman, "Engelli olunca vücudunuzun derinliğini, neler yapabileceğinizi öğreniyorsunuz. Dünyanın birçok ülkesine giderek eğitmenlik yaptım ve bu beni hiç etkilemedi. Bu tür engeller ancak izin verdiğimizde bizi etkiler. 20 yıldır çok fazla öğrenci eğittim. Aikido ile bir engelimin olduğunu hissetmiyorum." diye konuştu.

Engellilerin tüm spor dallarını denemesi gerektiğini, bu sayede kendilerini daha iyi hissedebileceklerini belirten Pitman, onların spora yönlendirilmesi konusunda da teşvik edici olunması gerektiğine işaret etti.

Pitman, şöyle konuştu:

"Engelli insanların gelişime ne kadar açık olduğunu gördüğünüzde aslında çok şaşırıyorsunuz. Ben üst düzey bir eğitmenim ve Japonya'da kabul gördüm. Ben yapabiliyorum, herkes yapabilir. Benim gibi görme engelli olan babam bana engelimin bir yetenek olduğunu gösterdi. Eğer doğru düşünce şekliniz ve aklınız varsa sizi hiçbir şey durduramaz. Biz tüm engellileri kabul ediyoruz. Bunları farklı bir yetenek olarak görüyoruz."

Kaynak: AA