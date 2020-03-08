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Adana, Kozan, Yaşam

Görme engelli Havva eşine gözü gibi bakıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 2013 yılında evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı.

08.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 13:22
Görme engelli Havva eşine gözü gibi bakıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 2013 yılında evlenen Havva ve Rıdvan Kara çifti görme engellerini sevgiyle aştı. Kendisi gibi görme engelli olan eşine gözü gibi bakan Havva Kara, görme engelli ve kadın olmanın birçok zorluğu beraberinde getirdiğini ancak eşinin desteği ile tüm zorlukları aştıklarını ifade etti.


Kozan ilçesinde yaşayan görme engelli Havva ve Rıdvan Kara çifti tüm engelleri sevgileriyle aşıyor. 14 yaşında geçirdiği rahatsızlık ile gözlerini kaybeden ve yıllarca görme engelli olduğu için ailesi tarafından koruma altında olan Havva Kara'nın hayatı Beyaz Ay Kozan Şubesinin açılması ile değişti. Kadın olarak göremediği halde görme engelli eşine gözü gibi bakan Havva Kara, eşi ile tüm zorlukları birlikte aştıklarını ifade etti.


8 Mart Kadınlar Günü'nde hem kadın hem de engelli olmanın birçok zorluğu birlikte yaşattığını kaydeden Havva Kara, "40 yaşındayım, 13 yaşında gözlerimi hastalığım nedeni ile tamamen kaybettim. 17 yıl boyunca hiç görmeden yaşadım. Görme engelli olarak Kozan gibi küçük ilçelerde yaşamak daha zor. Engelli aileleri daha korumacı. Kız çocukları için daha zor. Hapis hayatı gibi" dedi.


Eşi ile tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini aktaran Kara, "Ben sosyal yaşamayı seven, bir şeyler yapmak, başarmak gayretinde olan biriyim. Ailemin korumacı hali beni hep kısıtladı. Beyaz Ay Engelliler Derneği açıldı. Zincirlerimi kırdım, dernekte çalışmaya başladım. Eşimle dernekte tanıştık. 2 yıl konuştuk, ailemiz vermedi, kaçarak evlendik. İnsanın isteyip başaramayacağı hiçbir şey yok. Çok zorluk yaşadık ama çok mutluyuz. Rabbım herkese nasip etsin. Bizim en büyük zorluklarımız insanların duyarsızlığı. Esnafların kaldırımdaki ürünleri, araçlar. Okumayı çok isterdim" dedi.


"Görmüyorum ama yüreğini seviyorum"


Rıdvan Kara eşi ile çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Eşim olmasa ağabeyimin yanında yaşıyor olurdum. Onunla tanıştığım içim çok mutluyum. Kadınlar olmasa olmazdı. Ev hayatında, dışarıda birlikte derneğe gidiyoruz. Görme engelli arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Eşimi görmedim ama onun kalbini, yüreğini, temiz kalbini sevdim. Bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Biz erkeler olarak kadınlara sahip çıkıp onlara değerli olduklarını hissettirmemiz lazım" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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