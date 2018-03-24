Görme Engelli Hafıza Anlamlı Hediye

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte hafızlık yapan görme engelli 81 yaşındaki Ali Evgi'ye, akılı telefon, baston ve saat hediye edildi.

Görme engelli hafız Evgi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Evgi'ye, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatı üzerine akılı telefon, baston ve saat hediye edildi.

Engelli hafız Evgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı telefonunun hiçbir zaman olmadığını belirtti.

Böyle bir hediyeden dolayı belediyeye teşekkür eden Evgi, "Sizlerden Allah razı olsun. Telefonum vardı ama çok eskiydi. Artık benimde akıllı telefonum var. Sosyal hayatımda bana çok katkısı olacaktır. Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tolay ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 81 yaşındaki görme engelli Ali Evgi ile bir mevlutte karşılaştığını belirtti.

Başkan Şahin'in talimatıyla engelli Ali Evgi'ye telefon, baston ve saat verildiğini aktaran Tolay, "Kendisine hayırlı olsun diyorum. Ali amcamız, çok saygıdeğer birisidir. Bizler her zaman onun yanındayız." dedi.