Görme engelli hafız Ravzanur Koçaker ödüllendirildi Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan görme engelli hafız, İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Karapınar Belediye Meclisi tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan görme engelli hafız, İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker, Karapınar Belediye Meclisi tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısına 1 yılda hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ile ailesi de katıldı.

Çiftçilik yapan 3 çocuklu Mehmet ve Rabia Koçaker çiftinin kızı Ravzanur, hafızlık hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, Belediye Meclisine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka ise Ravzanur'un başarısının herkese örnek olması gerektiğini belirterek, "İnsanın istedikten sonra başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Ravzanur bunu bizlere göstermiştir. Kendisini ve ailesini tebrik ediyorum." dedi.

Ravzanur Koçaker, Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Kaynak: AA