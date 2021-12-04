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GÖRME ENGELLİ GÖNÜLLÜ MÜEZZİN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan görme engelli Halil İbrahim Görgün (43), yaklaşık 31 yıldır köyündeki camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde doğuştan görme engelli Halil İbrahim Görgün (43), yaklaşık 31 yıldır köyündeki camide gönüllü olarak müezzinlik yapıyor.

Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu'nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak görme engelli gönüllü müezzin Halil İbrahim Görgün katıldı. Görgün, öğrencilere müezzinliği ve engelli bireylerin yaşadığı sorunları anlattı. Engelli bireylerin yaşamın her alanında var olması gerektiğini anlatan Görgün, Engellerimizi kaldırmamız lazım. Engelliyiz diye şöyle köşede oturmamamız lazım. Kendi çapımızda bir şeyler yapmalıyız. Yaklaşık 31 yıldır boş durmamak için köyümde gönüllü olarak fahri müezzinlik yaptım dedi.

Okuldaki öğretmenlerden Ali Eren, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için düzenlenen etkinlikte Görgün'ün başarısının öğrencilere ilham olmasını hedeflediklerini söyledi. Etkinliğe katılan öğrencilerden Esat Özkiraz da etkinlikte Görgün'ün başarısını kendisini etkilediğini anlattı.

GÖRME ENGELLİ GÖNÜLLÜ MÜEZZİN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

GÖRME ENGELLİ GÖNÜLLÜ MÜEZZİN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

GÖRME ENGELLİ GÖNÜLLÜ MÜEZZİN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

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