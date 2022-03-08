Görme engelli Fatma öğretmenin eğitim aşkı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR İnönü Anadolu Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni görme engelli Fatma Filiz (52), tüm engelleri aşıp hayalini kurduğu mesleği yapıyor. Karşıyaka'dan Karabağlar ilçesindeki okuluna toplu taşımayla 1 saat 15 dakikalık yolculuk yaparak ulaşan Fatma öğretmen, "Bir kadın isterse hiçbir şey onu durduramaz" dedi.

?Karabağlar ilçesindeki İnönü Anadolu Lisesi'nde görevli felsefe öğretmeni evli ve 1 çocuk annesi Fatma Filiz, 5 yaşında uçurtma uçururken dengesini kaybedip düştü. Göz sinirleri zedelenen Filiz, birkaç ay içinde görme yetisini kaybetti. Filiz, özel eğitim alması için gönderildiği Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokulu'nda yatılı okudu. Ailesinden uzak kaldığı yıllarda eğitimine odaklanan Filiz, 4'üncü sınıfa giderken çok sevdiği bir öğretmeninin etkisiyle öğretmen olmaya karar verdi. Görme engelli olduğu için cesaretini kırmaya çalışanlar olsa da hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediğini anlatan Filiz, mezuniyetinden sonra öğretmenlik mesleğine başladı. Karşıyaka'dan Karabağlar ilçesindeki okuluna toplu taşımayla 1 saat 15 dakikalık yolculuk yaparak ulaşan Fatma öğretmen, "5 yaşında gözlerimi kaybetmek benim çok zordu. Sadece benim için değil, ailem için de zordu. Ailem beni bu olaydan sonra özel eğitim alabilmek için yatılı okula yazdırdı. Sevgi ve şefkate ihtiyacım olduğu yıllarda ailemden kopmak zorunda kalmıştım. Ancak eksileri artıya çevirdim. Çok çalıştım. 4'üncü sınıfa giderken bir kadın öğretmenimden çok etkilendim ve öğretmen olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Berfin Gündoğmuş (16) ise, "Biz diğer öğretmenlerimizle arasında bir fark görmüyoruz. Kendisiyle çok iyi anlaşıyoruz. Hem Fatma öğretmenimi hem de anlattığı dersi seviyorum" diye konuştu.