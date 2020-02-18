Görme engelli Esra, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu
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Görme engelli Esra, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu

Doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Esra Kansoy, Osmaniye'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu.

18.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:54
Görme engelli Esra, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu

Doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Esra Kansoy, 'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında üçüncü oldu.

Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Kansoy, altıncı sınıfta gittiği kursta braille alfabesi sayesinde Kur'an-ı Kerim'i öğrendi.

Osmaniye'de düzenlenen liselerarası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katılan Kansoy, rakiplerini geride bırakarak üçüncülük elde etti.

Arapça öğretmeni Birtan Abatay, Esra'nın çok başarılı, gayretli bir öğrenci olduğunu kaydetti.

Edebiyat öğretmeni Sait Kuzucu da arkadaşları tarafından da çok sevilen Esra'nın kalp gözüyle her şeyi gördüğünü ve çok başarılı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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