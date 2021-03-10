Görme engelli eşi ve 3 çocuğunun bakımını üstlenen baba yardım bekliyor

SAMSUN'da yaşayan Ferhat Kılıç, eşinin görme engeli nedeniyle 3 yaşındaki ikizleri ve 8 yaşındaki oğullarının bakımını kendisinin üstlendiğini söyledi. Aldıkları engelli bakım ücreti ile geçinmeye çalıştıklarını ifade eden Kılıç, yardım beklediklerini belirtti.

Canik ilçesinde yaşayan 18 yıllık evli görme engelli olan Cemile (40) ile eşi Ferhat Kılıç (42), maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler yaşıyor. 3 yaşından itibaren iltihaplı eklem romatizması hastalığı tedavisi gören Cemile Kılıç, 12 yaşındayken sağ gözünü, 28 yaşında da sol gözünün görme yetisini kaybetti. Son 7 yılda Cemile Kılıç'a 3 defa kornea nakli yapıldı. Nakillerden hemen sonra görmede iyileşme yaşandı, ancak sonrasında tekrar görme kaybı oluştu. Enes (8), Eray (3) ve Eren (3) üç çocukları bulunan Kılıç ailesi aldıkları bin 600 liralık engelli bakım ücreti ile geçinmeye çalışıyor. Görme engelli eşi ve 3 çocuğunun bakımını üstlenen Ferhat Kılıç, bu nedenle çalışamadığını söyledi.

Eşinin ve gözlerinden rahatsız olan büyük oğlunun tedavisi için bankalardan kredi aldığını, ancak çalışamadığı için borçlarını ödeyemediğini söyleyen Ferhat Kılıç, "Eşim ilk kornea naklini 2012'de oldu. İyileşir diye çok bekledik ama düzelmedi. 3 tane çocuğum var işe gidemiyorum. Önceden plastik topluyordum. Şimdi koronavirüs nedeniyle onu da yapamıyorum. Evim kira. Bin lira kredi borcum var. Ben sağlığı yerinde bir insanım ama çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Eşimin ve çocuklarımın bakımını ben yapıyorum. Eşimin ve oğlumun tedavileri için de yardım istiyorum" diye konuştu.

Cemile Kılıç ise 3 defa kornea nakli olduğunu ancak tedaviye devam edemediği için tekrar durumunun kötüye gittiğini ifade ederek, "Ayda bir Ankara'ya gitmem gerekiyor tedavi için ancak ben en son 6 ay önce gidebildim. Maddi durumumuz iyi değil, tedavilerime devam edemiyorum. Eşim çalışamıyor, 3 tane çocuk var, evimiz kira. Büyük oğlumun sağ gözünün altında su toplanması oluyor, onun da ameliyat olması gerekiyor. Ameliyatını da yaptıramadık. Ben de şu an sadece ışığı ayırt edebiliyorum. Şu anda gücümüz yetmiyor. Belediye bize pişmiş yemek getiriyor onları yiyoruz. Ben biliyorum şansımı kaybettim ama umudumu hiç kaybetmedim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER