Görme engelli Esenay'ın karanlık dünyası, 'kemençe' ile aydınlanıyor TRABZON'da doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse (16), kendi çabalarıyla çalmayı öğrendiği kemençe eşliğinde türküler söyleyerek, karanlık dünyasını aydınlatıyor.

TRABZON 'da doğuştan görme engelli Esenay Duru Köse (16), kendi çabalarıyla çalmayı öğrendiği kemençe eşliğinde türküler söyleyerek, karanlık dünyasını aydınlatıyor. Azmiyle herkese örnek olup, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'ni de birincilikle kazanan Esenay Duru, müzik öğtermeni olmayı hayal ediyor.

Doğuştan görme engelli olan ve küçük yaşta geçirdiği başarısız ameliyat sonrası görme şansını kaybeden Esenay Duru Köse, müzikle hayatını aydınlatıyor. Aslen Trabzonlu olan Köse'nin müziğe olan ilgisini keşfeden ailesi, kendisine bir kemençe hediye etti. Müzik öğretmeni olan halası Elif Köse Bulut'un teşvikleriyle kemençe çalmasını öğrenen Köse, şimdi hem türkü söylüyor hem de kemençesini ustalıkla çalıyor.

SINAVDA ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERDİİstanbul Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu'ndan mezun olan ve yaz tatilini Trabzon'un Düzköy ilçesinde geçiren Esenay Duru Köse, Bingöl Güzel Sanatlar Lisesi'nde girdiği müzik bölümü sınavını birincilikle kazandı. 50 kişinin başvuru yaptığı ve özel bir koşulun aranmadığı sınavda 30 kişi okula girmeye hak kazanırken, sınavda 95 puan alan Esenay Duru, okula birinci sıradan yerleşti. Sınavda piyano üzerinden ses duyma, ritim tutma, ezgi yapma ve tekrar etme sorularını yanıtlayan Esenay, üstün bir başarı gösterdi. Köse, müzik öğretmeni olmayı hedefliyor.'KEMENÇE SESİNİ DUYDUM VE 'ÇALACAĞIM' DEDİM'Kemençe sesini ilk olarak arabada duyduğunu anlatan Esenay Duru, "Okul servisinde çalıyordu, benim de çok hoşuma gitti. Çalmak istedim ve 'çalacağım' dedim. Kemençeyi ilk elime aldığımda sesi çıkmıyordu. Sonrasında ayarları yapıldığında ses çıkmaya başladı. Kendi kendime çalmayı öğrendim, egzersiz ve parmak alıştırması yaptım. Hedefim müzik öğretmeni olmak. Herkes istediği enstrümanı çalabilir. Buna hiçbir engel yok, yeter ki isteyelim. Gözlerim görse iş yapmak, babaanneme yardım etmek, dışarıyı görmek isterdim. Ancak gözüm görmüyor diye pes etmek olmaz. Ben pes etmedim, kimse de pes etmesin. Kemençe çalmayı öğrenmek için çalıştım. Müzik yapmak isteyen herkes, enstrüman çalabilir" diye konuştu.'ESENAY'DAN ÖĞRENECEĞİM ÇOK ŞEYLER VAR'Esenay Duru'nun halası, müzik öğretmeni Elif Köse Bulut, Esenay'ın çok azimli olduğunu ifade etti. Bulut, "Esenay görme engelli doğdu. Küçük yaşta Zonguldak'ta ameliyat oldu, fakat ameliyatı başarısız geçtiği için görme şansını kaybetti. Büyüdükçe müziğe karşı bir ilgisi olduğunu fark ettik. Özellikle yöresel müziklere çok tepki verdiğini gördük. Horon oynamayı çok seviyordu. Kemençeye karşı özel ilgisi olduğunu hissettiğimiz için köydeki bir ağabeyi ona kemençe hediye etti. İlk 1-2 sene ses çıkartamıyordu. Zamanla kendisi akordunu yapmayı öğrendi, türküler söylemeye başladı. Ben müzik öğretmeniyim ama Esenay'dan öğreneceğim çok şey var. Gerçekten görmek değil hissetmek gerekiyor. Ondaki istek ve azim hepimizde olmalı" ifadelerini kullandı.'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

Esenay Duru'nun kardeşi Hiranur Köse ise ablası ile gurur duyduğunu belirterek, "Gününün büyük kısmı okulda geçiyor ancak evde olduğu sürede de hep müzikle uğraşıyor. Müziğe aşırı bir ilgisi var. İlk başlarda hiç kemençe çalamıyordu. Ama pes etmedi ve çok güzel şekilde çalmayı öğrendi. Evde zamanını müzikle geçiriyor. Bazen çalıyor, bazen dinliyor, bazen de horon oynuyor. Dertli bir şekilde çalınca insanları ağlatıyor. Çok yetenekli, önünde hiçbir engel yok. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Kardeşi olarak onunla gurur duyuyorum ve onu çok seviyorum" diye konuştu.

- Trabzon

Kaynak: DHA