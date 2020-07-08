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Görme engelli Ecrin, bisiklet sürerek gönülleri fethetti
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Görme engelli Ecrin, bisiklet sürerek gönülleri fethetti

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan görme engelli Ecrin Aytekin, bisiklet sürmeyi öğrenerek büyük bir başarı elde etti.

Görme engelli Ecrin, bisiklet sürerek gönülleri fethetti
08.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:28

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde yaşayan görme engelli Ecrin Aytekin, bisiklet sürmeyi öğrenerek büyük bir başarı elde etti. Engeli bulunmayan birçok insanın bisiklet kullanmadığı günümüzde bisiklet kullanmayı öğrenen minik Ecrin, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'la mini bir gösteri turu attı.

2017 yılı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan görme engelli Ecrin, yeni bir sürprizle Başkan Tarhan'ın karşısına çıktı. Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte pedalları ustalıkla çeviren Ecrin'e, çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. Başkan Tarhan'ın talimatlarıyla bisikletine yön vererek bir süre tur atan Ecrin Aytekin'in heyecanına, izleyicilerde ortak oldu. Kardeşlerinden farklı olduğunu hiçbir zaman düşünmediğini ifade eden Ecrin Aytekin, "Yapabileceğimi biliyordum. Ailem de destek verince başardım. Buraya gelerek alkışlarınızla destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim bunu yapabileceğime inanarak destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu ortamı sağlayarak büyük moral ve güç veren başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Ecrin'in engeline rağmen başardıklarının herkese örnek olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tarhan da "Bana göre bir inanılmazı yaşıyoruz. Ecrin kızımızın başardığı şey herkese örnek olmalı. Yapamıyorum diye bir şey yok. Bunu unutacağız. Herkes her şeyi yapar. Yeter ki çalışın. Ressam, müzisyen, sporcu da olabilirsiniz. Geçmişte 23 Nisan'da da Belediye Başkanlığı görevine getirmiştik. Ecrin her gün yeni bir şey başararak bizleri mutlu etmeye devam ediyor" diye konuştu.

"Aile destek olursa başaramayacakları hiçbir şey yok"

Engellerin aşılmasında, çevrenin ve ailenin rolünün önemine dikkat çeken Tarhan, "Çevremde çok engelli ailesi var görüşme halinde olduğumuz. Engellilerini eve kapatıp insanlardan soyutluyor. Bu çok yanlış. Oysa Ecrin kızımızın durumu çok farklı. Ailesi çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni başarıyla daha yanımıza geldiler. Büyüklerde bisiklet kullanmıyorum diyen çok fazla. İşte Ecrin bunu başardı. Bisiklet kullanmasını öğrendi. Gözleri görmüyor ama yüreğiyle her şeyi yapıyor. Demek ki bu bir engel değilmiş. Biz o yüzden Mezitli'de herkes bisiklet kullansın' dedik. Engelli olmanın bisiklet kullanımında sorun olmadığını Ecrin kızımız bize bir kez daha ispatladı. Bize bu umudu verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bende bugün Ecrin ile bisiklet kullandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam" dedi.

Tarhan, alanın kısıtlı ve kalabalık olması nedeniyle kısa tutulan bisiklet turunu önümüzdeki günlerde Mezitli Sahili boyunca yapmak istediklerini söyledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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