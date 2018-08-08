Görme Engelli Daire Başkanının "Makam Aracı" Bisiklet

ADSIZ GÜNEBAKAN - Türkiye'de yaklaşık 4 yıl önce ilk kez Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Engelliler Dairesinin Başkanı Yusuf Çelebi, hem sağlıklı yaşamak hem de farkındalık oluşturmak için makam aracı olarak bisiklet kullanıyor.

Her sabah takım elbisesiyle şoförünün kontrolündeki çift kişilik "makam bisikleti"yle evinden ayrılan Çelebi, araç sürücülerinin ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında pedal çeviriyor.

Yaklaşık 10 dakika süren yolculuğu boyunca keyifli anlar yaşayan Çelebi, kurum ziyaretlerinde de makam aracı olarak bisikleti kullanıp, hem spor yapıyor hem de araç trafiğinin yoğunluğundan kurtularak zamandan tasarruf sağlıyor.

Engellilerin kent yaşamının her alanında yer alması gerektiğine dikkati çeken Çelebi, bisiklet ve beraber yaşama kültürünü aşılamak için pedal çeviriyor.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı da olan Yusuf Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisiklete binmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bisikletin önemine değinen Çelebi, "Bisiklet herkese lazım olduğu kadar engellilere de lazım. Bisiklet, trafikten kurtulmak, kentleri trafiksiz hale getirmek ve aynı zamanda spor yapmak için idealdir. Engelli bireylerimizin büyük bir kısmı toplu taşıma kullandığı için kendi enerjisini dışarıya veremiyor ama bisiklete binerse enerjisini atmış olur." diye konuştu.

Çelebi, bisiklet kullanmasının hem farkındalık yarattığını hem de ekonomik olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda ben de diğer bireyler gibi bisiklete binme hakkımı kullanmış oldum. Engellilerle yalnız evde yaşamak değil, yalnız dairede yaşamak değil, her alanda beraber olmak, olduğumuzu göstermek için bisiklete biniyorum. Ben öyle inanıyorum ki bisiklete binişimle beraber, diğer insanların da bisiklet kullanma oranı artacaktır. Bu vesileyle de ülke ekonomisine katkı sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Engellilere çift kişilik bisiklet

İnsanlara bisiklet kültürünü aşılamak için belediye tarafından tramvay duraklarına bisiklet konulduğunu ve bisiklet yolları yapıldığını hatırlatan Çelebi, engellilerin de bu hizmetten yararlanması gerektiğini söyledi.

Gaziantep'in "engelsiz kent" haline geldiğini anlatan Çelebi, şunları kaydetti.

"Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla engellilere yönelik bisikletler aldık. İlerleyen günlerde duraklara koyacağız. Böylelikle beraber yaşama kültürünü genişletmiş olacağız. Diyelim ki eşiniz görme engelli, onun da spor yapma hakkı var. Siz öne binip eşiniz de arkaya bindiği zaman hem sizinle birlikte yolculuk yapmış olur hem de sizinle beraber hayata katılmış olur. Diğer yandan da spor yapmış olur. Hatta biri ayakları olmayan, diğeri görmeyen iki engelli de bisiklet sürmenin mutluluğunu yaşayabilir. Birbirine destek vererek biri ayaklarından diğeri gözlerinden faydalanmış olur. Çok rahat ikisinin bir kafeye gitmemesi için bir engel yok."