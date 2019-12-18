Görme engelli çocuklar için oyuncak hazırladılar
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Görme engelli çocuklar için oyuncak hazırladılar

Malazgirt Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulu öğrencileri, görme engelli çocuklar için hazırladıkları eğitici oyuncaklarla sergi açtı.

18.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:32
Görme engelli çocuklar için oyuncak hazırladılar

Malazgirt Şehit Mehmet Zeki Özsubaşı İlkokulu öğrencileri, görme engelli çocuklar için hazırladıkları eğitici oyuncaklarla sergi açtı.

Okulda düzenlenen sergiye katılan Kaymakamı Emre Yalçın, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, stantları gezerek ürünleri inceledi.

Öğrencilere yaptıkları oyuncaklar için tebrik eden Yalçın, okul idarecileri ve öğretmenlere görme engelliler için göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yalçın daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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