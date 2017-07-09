Görme engelli çocuğun uçma hayali gerçek oldu



BURSA - Bursa'da 11 yaşındaki görme engelli Akın Meşinci'nin uçma hayali gerçek oldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki görme engelli Akın Meşinci'nin uçma hayali gerçek oldu. Mustafakemalpaşa Havacılık Kulübü üyelerinin Akın Meşinci'ye hazırladığı sürprizi klip haline getirerek sosyal medyada paylaşmasının ardından binlerce beğeni ve yorum aldı. Kulüp üyeleri gökyüzü ile buluşmak için can atan Akın'ı evine giderek, "Senin bir hayalin varmış, bugün onu gerçekleştirmeye geldik" dediklerinde, "Evet uçma hayalim var" cevabını aldılar.

"Uçmanın çok güzel olduğunu düşünüyorum" diyen Akın, "Gökyüzünde süzülmek o rüzgarı hissetmek bence çok güzel bir şey" diye konuştu.

Yamaç paraşütü ile 350 metre yükseklikte Mustafakemalpaşa Üçbeyli köyü üzerinde süzülen Akın, burada kendi videosunu çekti ve "Herkesin cesaret ve özgüven gerektiren hayalleri vardır. Uçmakta benim hayallerimden biriydi. Şu an onu gerçekleştiriyorum. Umarım böyle hayalleri olup da gerçekleştirmek isteyen arkadaşlara örnek olabilirim" dedi.