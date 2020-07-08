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Görme engelli çocuğun pedal çevirme mutluluğu
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Görme engelli çocuğun pedal çevirme mutluluğu

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 11 yaşındaki görme engelli Ecrin Aytekin, bisiklet kullanma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Görme engelli çocuğun pedal çevirme mutluluğu
08.07.2020 17:05 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:08

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 11 yaşındaki görme engelli Ecrin Aytekin, bisiklet kullanma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın makamını devrettiği Aytekin, ailesinin desteğiyle bisiklet kullanmayı öğrendi.

Aytekin, Sanat Çarşısı Meydanı'nda Başkan Tarhan'a bisiklet kullanabildiğini göstermek için sürpriz yaptı.

Meydanda Tarhan ile pedal çeviren Aytekin'e çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, engellerin aşılmasında ailenin ve çevrenin rolünün önemli olduğunu vurgulayarak Aytekin'in başarılarının insanlara örnek olması gerektiğini belirtti.

Çalışarak engellerin aşılabileceğini altını çizen Tarhan, "Bana göre bir mucize yaşıyoruz. Yapamıyorum diye bir şey yok. Bunu unutacağız. Herkes her şeyi yapar, yeter ki çalışın. Ressam, müzisyen, sporcu da olabilirsiniz. Ecrin her gün yeni bir şey başararak bizleri mutlu etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aytekin de bisiklet kullanabilme hayalini gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu belirterek kendisine her zaman destek veren ailesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

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