GÖRME ENGELLİ ÇİFT NİKAH TÖRENİNDE TÜRKÜ SÖYLEDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, görme engelli olan Miyase Durmaz (38) ile Bestami Demir (38), nikah kıydı. Yaşamını birleştiren çift, nikahlarında söyledikleri türkülerle mutluluklarını dile getirdi.

Her ikisi de düğünlerde türkü söyleyen ve arkadaşlarının aracılığıyla tanışan Miyase Durmaz ve Bestami Demir, bir süre önce evlilik kararı alarak aşklarını nikah masasına taşıdı. Aşkları engel tanımayan görme engelli çift, bugün törenle kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikah şahitliğini yapan Belediye Başkanı Kemal Vural, "Bu kardeşlerimizin mutlu gününde olmak, bana da ayrı mutluluk verdi" dedi.

Nikah töreninde gelin ve damat söyledikleri türkülerle aşklarının engel tanımadığını ifade etti.