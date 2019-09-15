Görme engelli bireylerle birlikte bisiklet sürdüler

15.09.2019 21:41

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Hareketlilik Haftası'nda sürdürülebilir ulaşım politikalarını desteklemek için İzmir'de engelli hakları alanında faaliyet yürüten Eşpedal Derneği ile birlikte pedal çevirdi.

Eşpedal Derneği'nin 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında engelli ve engelsiz bireylerin yol arkadaşlığı için iki kişilik bisiklet (tandem) etkinliği düzenledi. Etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Başkan Tunç Soyer ve Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ iki kişilik bisikletlerle İzmir Konak Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

AB Türkiye Delegasyonu Basın Enformasyon ve İletişim Birimi Başkanı Maria Kanellopoulou da bisiklet kortejinde yer aldı. Başkan Tunç Soyer'e teşekkür eden Eşpedal Yönetim Kurulu Başkanı Saldıray Altındağ, engelli bireyler ile engelsiz bireyler arasındaki mesafeleri birlikte pedallayarak aşan bir dernek olduklarını söyledi. Altındağ, etkinliğin, tandem olarak adlandırılan ve iki kişinin eşgüdüm içinde bisiklet kullanması amacıyla tasarlanan bu bisikletlerle görme engelli bireylerin bisiklet sürmesi fikrinden ortaya çıktığını anlattı. Altındağ, "Bisiklet kullanım kabiliyeti yüksek ve sorumluluk sahibi bisikletçi dostlarımız ile görme engelli arkadaşlarımızı, derneğimiz bünyesinde bulunan tandem bisikletler üzerinde buluşturarak şehir içi ve şehirlerarası turlar düzenliyoruz. Kamplı turlar gerçekleştirerek doğayı birlikte deneyimliyoruz" diye konuştu.

Başkan soyer ise böyle etkinliklerin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "En kısa zamanda daha geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA