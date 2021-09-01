Görme Engelli Bireyler, rol modelleriyle buluştu
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Görme Engelli Bireyler, rol modelleriyle buluştu

Görme Engelli Bireyler, rol modelleriyle buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

İnegöl Belediyesi, Akıllı Baston kullanımıyla ilgili eğitimleri süren 24 engelli bireyin gelişimlerine katkı sağlamak adına, Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı olan ve uluslararası müsabakalarda gösterdiği başarılarla dikkat çeken Necdet Turhan'ı İnegöl'e davet etti.

Turhan, İnegöl'deki görme engelli bireylerle düzenlenen söyleşide bir araya geldi.

İnegöl Belediyesi, 'Engelsiz Şehir İnegöl' hedefine adım adım ilerliyor. Bu kapsamda görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak adına sürdürülen çalışmalar kapsamında, kısa bir süre önce Akıllı Baston uygulamasının startı verilmişti. İnegöl Belediyesi tarafından görme engellilere temin edilecek bastonla görme engelliler yanlarında refakatçiye ihtiyaç duymadan şehirde diledikleri gibi dolaşabilecekler. Aynı zamanda görme engelli bireylerin kişisel gelişimleri ve motivasyonlarını da düşünen İnegöl Belediyesi, Akıllı Baston eğitimine katılan 24 görme engelli için rol model olacak bir ismi İnegöl'e getirdi.

Türkiye'nin ilk görme engelli dağcısı olan, 2002 yılında New York maratonuna katılan ve böyle bir maratonda Türkiye dışında ülkemizi temsil eden ilk görme engelli atlet unvanına sahip Necdet Turhan, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla şehirdeki görme engellilerle buluştu. Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide; 2004 Atina, 2005 Japonya, 2006'da Sidney, 2014'te ise Amerika'da maratonlar ve zirvelere katılan Necdet Turhan, hiçbir fiziksel engelin kişisel gelişime engel olmadığını anlattı. Görme engellilerin neler yapabildiğinin ve neler başarabildiğinin örneklerini sunan Turhan, görme engelli vatandaşlara hayat hikayesinden ve yaşadıklarından bahsetti.

Kaynak: Bültenler

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