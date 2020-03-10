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Karşıyaka, Menemen, Güncel

Görme engelli Barış'ın türkü aşkı…

Doğuştan görme engelli Barış Ercan türkü aşkıyla her hafta Menemen'den Karşıyaka'ya geliyor ve Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nda türkü söylüyor.

10.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:11
Görme engelli Barış'ın türkü aşkı…

1983 doğumlu Barış Özcan, Bornova Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'nda İlk ve Ortaokulu başarıyla tamamladıktan sonra Menemen Lisesi'nden mezun oldu.İlkokul yıllarında dayısının aldığı bağlamayla müzik yaşamına "merhaba" diyen Barış Özcan, okul korolarında şarkı söylemeye de başladı. 2007 yılında Menemen Halk Eğitim Müdürlüğü korosuna giren, daha sonra Aliağa Halk Eğitim Korosunda da şarkı söyleyen genç sanatçısı, engelli KPSS ile memur oldu ve Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı.

"Menemen'de de koro var. Neden gece çalışma yapılan Karşıyaka'ya geliyorsun, zor olmuyor mu?" sorusuna, "Müziği, bağlama çalmayı, türkü söylemeyi çok seviyorum. Bir arkadaşım sohbet sırasında Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosunu önerdi. Deneme yapmak için geldim ama oradaki sesler, arkadaşlık beni mutlu edince her hafta gelerek koronun bir parçası olmak istedim.Mutlu olduğum için yol bile bana çok yakın geliyor. İZBAN ile gidip geliyorum. Arkadaşlarım Karşıyaka İstasyonundan beni alıyor, çalışma yaptığımız yere getiriyor. Çok mutluyum. Karşıyaka Sanat Derneği'nde kendimi engelli olarak görmüyorum. Avni Erboy başkanıma, Mustafa Orta ağabeyime, Çiğdem Eskici şefimize çok teşekkür ederim. Bana sahip çıkıyorlar."

Karşıyaka Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nda hem korist olan hem de solist olarak türkü söyleyen Barış Özcan 8 Nisan'da Karşıyaka'da yapılacak yeni konsere yeni türkülerle hazırlanıyor.

Kaynak: Bültenler

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