Görme Engelli Bakkalın Çalışma Azmi Başkan Tutal'ı Duygulandırdı

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın engelli ve yaşlı vatandaşları ziyaret kapsamında gerçekleştirdiği gezide bu hafta Ateşli ailesinin misafiri oldu.

Mersin'de uzun yıllar imamlık yaptığını kaydeden Ateşli, daha sonra Seydişehir'e gelerek Eti Alüminyum A.Ş' de çalışmaya başladığını ve o dönemde gözlerinin görmemeye başladığını kaydetti.

Başkan Tutal'a kendi şiirlerinden de okuyan Mustafa Ateşli;" Hayata küsmedim ve emekli olduktan sonra bakkal açarak ekmeğimi kazanıyorum. En büyük destekçim eşim oldu. Hayat şartları ne olursa olsun hiçbir şeyden, özellikle ibadetimden vazgeçmedim. Allah'ın bana ikram ettiği hayatı seviyorum. Allah'ı sevmek, hayatı sevmek, insanı sevmek bence hepsi eşdeğer. Ben hayatı seviyorum ve mücadele ediyorum" dedi.

Doğuştan veya daha sonra engelli olabilen kişilerin hayata bakış açılarının daha güçlü olduğunu kaydeden Başkan Tutal; engelli kardeşlerimiz beyinlerini farklı noktalarda daha rahat kullanıyor, hafızalarına kodlaya biliyorlar. Daha kolay öğrenebiliyorlar. Allah kendilerine her konuda güç ve kuvvet veriyor" dedi.

Boş durmayı sevmiyorumbu yüzden kendime göre uğraşlarım kendi kale aldığı şiirlerimden var diyerekBaşkan Tutal'a aktaran Ateşli, şiirinden bir kıta okudu.

Genç yaşımda erken oldum emekli, Dört yavrudan henüz biri bebekti, Maaş düşük geldi , çalışmak gerekti, Hamd olsun Rabbim muhannete muhtaç etmedi" diyerek dizeleri sıraladı.

Kendine has bir mahlas olup olmadığını soran Belediye Başkanı Mehmet Tutal, rabbim her Müslüman'a ömrünü ibadet yolunda teslim etmeyi nasip etsin. Ömrünü Müslüman'ım dediği halde farklı yollarda çürüten bir çok kardeşimiz var. Allah yolunuzu açık etsin. Bizim size yardımcı olabileceğimiz bir durum söz konusu olduğunda biz size destek ve yardıma her zaman hazırız "dedi.