Görme engelli baba kapıcılık yaparak engelli çocuklarına bakıyor

05.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:50

Adıyaman'da geçirdiği iş kazası sonrası görme bozukluğu yaşayan Zeynal Ataş, doğuştan engelli iki çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor.

Varlık Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan baba Ataş, 8 yıl önce 7 katlı inşaatta sıva işinde çalışırken dengesini kaybedip düştü.

Yaşadığı iş kazası sonrası yüzde 32,2 görme bozukluğu yaşayan Ataş, ailesinin geçimini sağlayıp engelli çocuklarına bakıyor.

Zeynal Ataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evli ve 5 çocuğunun olduğunu ve çocuklarından ikisinin doğuştan bedensel engelli ve down sendromlu olduğunu söyledi.

Ailesinin geçimini sağlamak için hayat mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Ataş, "Çocuklarımın geçimini sağlamak için mücadelemi sürdürmek zorunda kaldım. Şu anda yaşadığım binanın kapıcılığını yapıyorum. Kimseye muhtaç olmadan geçimimi sağlıyorum." dedi.

"Çocuklarımı hayata kazandırmak için elimden geleni yapıyorum"

Ataş, işten kalan zamanlarda çocuklarıyla ilgilendiğini dile getirerek, "Çocuklarımla oyun oynuyorum. Mahalledeki çocuklar, benim çocuklarımın engeli olmasına rağmen onların yanlarından bir an olsun ayrılmıyor. Çocuklarımı hayata kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Çocuklarımdan ikisi şu an için işsiz. Onların iş sahibi olmaları için elimden geleni yapıyorum. Bir kız çocuğum da okula gidiyor. Onu da inşallah okutacağım. " diye konuştu.

"Her insan bir engelli adayıdır"

Son zamanlarda sosyal medyada engelli çocukların dövüldüğüne ilişkin çıkan haberlere çok üzüldüğünü ifade eden Ataş, "Benim de sağlık durumum iyiydi. Kaza sonrası görme bozukluğu yaşıyorum. Her insan bir engelli adayıdır. Şehir merkezindeki engellileri görünce yüreğim burkuluyor. Bu engelli çocuklar, hepimizin çocuklarıdır. Engelli çocuklara sahip çıkılması gerekiyor. " ifadesini kullandı.

"İleriki hedefim kaleci olmak"

Bedensel engelli Muhammed Yasir Ataş da sokakta akranlarıyla oyun oynayıp zaman geçirdiğini ve onlar tarafından çok sevildiğini belirterek, "Arkadaşlarımla genellikle futbol oynuyorum. Futbol maçında da kalecilik yapıyorum. Bir yandan da okula devam ediyorum. 6'ıncı sınıfa gidiyorum. İleriki hedefim engelliler liginde kaleci olmak. Halı sahada iyi bir kaleci olduğum için madalya sahibi oldum. Bana herkes çok iyi davranıyor. Engelliyim ama kimse beni engelimden dolayı dışlamıyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA