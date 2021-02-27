Görme engelli avukat, Ölüdeniz semalarında yamaç paraşütü keyfi yaşadı

Rehber Köpekler Derneği Kurucu Başkanı avukat Nurdeniz Tunçer, yamaç paraşütüyle uçma hayalini Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdi.

İzmir'de dünyaya gelen Tunçer, hastalığı nedeniyle 10 yaşından sonra görme yetisini kaybetmeye başladı. Başarılı bir eğitim dönemi geçiren ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Tunçer, 30 yaşından sonra ise hiç göremedi.

ABD'de yabancı dil eğitimi alan Tunçer, bugüne kadar çok sayıda şirketin avukatlığını yaptı.

Rehber Köpekler Derneğinin Kurucu Başkanı Tunçer, bir duruşma için geldiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde hayalini kurduğu yamaç paraşütü etkinliğini yapmaya karar verdi.

Tunçer, yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ile Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'a çıktı. Diğer pilotların da yardımıyla hazırlıklarını tamamlayan ikili, bin 700 metrelik pistten tandem (ikili) uçuş yaptı.

Yaklaşık 30 dakika Ölüdeniz semalarında paraşütle uçan Tunçer, Belcekız Plajı'ndaki piste indi.

Aksiyon kamerasıyla kaydedilen uçuş görüntülerinde, pilotun etkileyici manzarayı anlatması ve kısa süreliğine Tunçer'in yamaç paraşütünü kullandığı anlar yer alıyor.

Tunçer, AA muhabirine, hareketli bir yaşamı olduğunu söyledi.

Kadınların isterse her şeyi yapabileceğini, tüm engelleri aşabileceğini anlatan Tunçer, "Hayatın içindeyim. Yamaç paraşütüyle uçmak hayalimdi. Ölüdeniz'in üstünde uçmak, Kelebekler Vadisi'nde olmak inanılmaz keyifliydi. Biraz heyecan haricinde hiç korkmadım." dedi.

Engelli ailelerinin çocuklarına güvenmesi ve onların eğitimi için ellerinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Tunçer, "Fırsat eşitliği çok önemli. Şu anda kanunlarımız var. Herkes elinden geleni yapıyor ama biraz daha engellilerin istemesi lazım. Engellilerimizin kişisel gelişimleri çok önemli. Bu hayatta biz de varız, katılmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü pilotu Aksoy da bir kişinin daha hayalini gerçekleştirmesine vesile olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır