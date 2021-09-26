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Görme engelli atlet Yusuf, sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Görme engelli atlet Yusuf, sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile paylaştı

Türkiye Görme Engelli Paralimpik Yarışmasında 100 metrede 12 saniye 60 salise barajını 12 saniye 45 saliselik dereceyle tamamlayarak derece yapan ve milli takıma seçilen 16 yaşındaki albino olan ve görme engelli Yusuf Adıgüzel, sevincini Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

Türkiye Görme Engelli Paralimpik Yarışmasında 100 metrede 12 saniye 60 salise barajını 12 saniye 45 saliselik dereceyle tamamlayarak derece yapan ve milli takıma seçilen 16 yaşındaki albino olan ve görme engelli Yusuf Adıgüzel, sevincini Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ile paylaştı.

Doğuştan albinizmli ve görme engelli atlet Yusuf Adıgüzel babası Şeyhmus Adıgüzel ile birlikte Vali Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş, milli takıma seçilen ve dünya yarışmalarında Türkiye adına yarışma başarısını elde eden Yusuf Adıgüzel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Azmin karşısında hiçbir engelin duramayacağını belirten Vali Demirtaş, genç atlet Yusuf'un bunu bir kez daha gösterdiği söyledi. Yusuf'un bu başarısının kendilerini gururlandırdığını kaydeden Vali Demirtaş, "Engelli sporcularımızı spor alanında ve her alanda destekliyoruz. Bizler valilik ve büyükşehir belediyesi olarak Yusuf'un ve bütün sporcularımızın yanındayız. Yusuf'un bu inanç ve azimle ülkemiz adına daha nice güzel başarılara imza atacağına inanıyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

Vali Demirtaş'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Yusuf Adıgüzel ve babası Şeyhmus Adıgüzel ise, hayalleri olan milli takıma seçilmekten büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, Türkiye'yi ve Mardin'i en güzel şekilde temsil etmek için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Görme engelli atlet Yusuf, sevincini Mardin Valisi Demirtaş ile paylaştı - Haberler Spor
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