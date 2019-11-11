Görme engelli arkadaşının "kalemi" oldu

11.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:30

Kastamonu Görme Engelliler Derneğinde gönüllü olarak engellilere yardım eden Satiye Davun, 10 yıl önce yaşadığı sağlık sorununun ardından görme engelli olan Necati Korkmazer'in hayatını anlattığı kitabının yazım sürecinde en büyük destekçisi oldu.

Daday İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur, evli ve 2 çocuk babası Korkmazer, 2009'da beyninde oluşan tümör nedeniyle görme yetisini kaybetti. Buna rağmen hayata küsmeyen ve çevresindekilere pozitif enerji veren Korkmazer, hayatını anlattığı bir kitap yazmaya karar verdi.

Kitabını kaleme almakta zorlanan Korkmazer'in yardımına ise Kastamonu Görme Engelliler Derneğinde gönüllü olarak çalışan Satiye Davun koştu. Altı ay süren yoğun bir çalışma sürecinin ardından Korkmazer'in "3-2=5" adlı kitabı yayımlandı.

Korkmazer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitabının kendisi için manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

"Etrafımdakiler devamlı, 'Bu kadar sıkıntın olmasına rağmen bu kadar pozitifliği nasıl başarıyorsun?' diye soruyorlardı. Ben de bunun yöntemini anlatıyordum." diyen Korkmazer, şöyle devam etti:

"Hep daha fazla kişiye bir şeyler anlatabilmek, örnek olabilmek hayalim vardı çünkü yaşadığım sıkıntıyı Rabb'imin de desteğiyle pozitife döndürmeyi başardım. Nasıl başardığımı da bu kitapta herkese anlatmak istedim."

Kitabı sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü ifade eden Korkmazer, "Kitabın gelirinin bir bölümünü Görme Engelliler Derneğine bağışladım. Bu derneğin de gelir elde etmesini istedim. Ben bu kitabı önce kimsenin farkına varmadığı az görenlere, sonra hiç görmediği için Braille alfabesine uygun, sonrasında hem hiç görmeyip hem de Braille alfabesini bilmeyenlerin okuyabileceği şekilde bastırmak istiyorum. İşte bu yüzden gelirin bir bölümünü bunu yapmak için ayırıyorum." diye konuştu.

Korkmazer, kitabı okuyanların kendi hayatından bir şeyler bulacağına inandığını dile getirdi.

Satiye Davun'un hiçbir ücret talep etmeden dernekte gönüllü olarak görev yaptığını anlatan Korkmazer, "Satiye kardeşime kitap yazmak istediğimi anlatırken o da bana yardımcı olabileceğini söyledi. Benim Satiye gibi güvendiğim bir kardeşime ihtiyacım vardı. Bu kitabı yazarken zaman zaman kıkır kıkır güldük, zaman zaman da hüngür hüngür ağladık. Benimle birlikte gülüp ağlayacak güvendiğim bir insana ihtiyacım vardı, o da Satiye kardeşim oldu." dedi.

Korkmazer, kitabının ismine ise şöyle açıkladı:

"Senin hesabınla Rabb'inin hesabı bir olmuyor. 3 benim gözlerimi kaybetmeden önceki hayatım. Eksi 2 ise hastalık evrem. Eşittir beş ise hastalıktan sonraki hayatım. İnsanın 3'ten 5'e çıkabilmesi için bazen eksiyi tatması gerekiyormuş. Kimi yaşayarak öğrenir kimi de hesaplayarak öğrenir. Hesaplayarak öğrenirsen 1 çıkıyor, yaşayarak öğrenirsen 3-2=5 ediyor."

- Kitabın yazım süreci 6 ay sürdü

Satiye Davun ise dernek üyelerine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.

Görme engelliler için neler yapılabileceğini konuşurken Korkmazer'in kitap yazmaya karar verdiğini öğrendiğini anlatan Davun, "Benim de en büyük hayallerimden biri kendi hayatımı anlatan bir kitap yazmaktı. Böyle bir fikri olduğunu söylediğinde ben de 'ağabey ben elimden geldiği kadar senin yanında olurum demiştim. Ondan sonra birlikte yola çıktık." ifadelerini kullandı.

Kitap yazım sürecinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü aktaran Davun, şunları kaydetti:

"Bazen Necati ağabeyin evinde, bazen derneğimizde yazdık. Bazen de o ses kaydına anlattı ben oradan yazdım. O kadar derin duygular içindeydi ki, yazarken parmaklarım uyuşuyordu. İlk yazdığımızda bilgisayar kaydımız silindi, tekrar başladık. İyi ki de yeniden başlamışız çok daha derin duygular ortaya çıktı."

Korkmazer, "3-2=5" kitabını derneğin dışında, zaman zaman alışveriş merkezlerine açtığı stantta ve sosyal medya hesabı üzerinden satışa sunuyor.

Kaynak: AA