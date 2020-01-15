: Görme engelli Ahmet'ten sınıf arkadaşlarına anlamlı destek - GAZİANTEP

15.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:13

Gaziantep'te kısa sürede ilkokulda hem Türkçeyi hem de Braille alfabesini öğrenen görme engelli 3. sınıf öğrencisi Suriyeli Ahmet Kurdi, görme engelli olan ve hafif düzeyde öğrenme güçlüğü çeken bir arkadaşına derslerde yardımcı oluyor, Suriyeli görme engelli arkadaşına da tercümanlık yapıyor.

Ailesi ile 4 yıl önce Türkiye'ye gelen ve babasını kaybettikten sonra annesi başka bir evlilik yapan 10 yaşındaki Ahmet Kurdi, üvey babası tarafından 2,5 yıl önce Gaziantep GAP Görme Engelliler İlkokuluna kaydettirildi. Türkçeyi kendi gayreti ve öğretmeninin yardımıyla öğrenen Ahmet, azmi ve çalışkanlığıyla Braille alfabesini de öğrendi.

Ahmet Kurdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinden Türkiye'ye geldiği zaman sadece sol gözünün az da olsa gördüğünü söyledi. Babasının gözünü ameliyat ettirdiğini belirten Ahmet Kurdi, ameliyattan sonra sol gözünün de görmez olduğunu ifade etti. Daha sonra babasının öldüğünü söyleyen Ahmet Kurdi, annesinin yeniden evlendiğini aktardı.

Okulda kısa sürede Türkçe ve Braille alfabesini öğrendiğine işaret eden Ahmet Kurdi, öğretmenlerinin de isteği üzerine sınıf arkadaşlarına nasıl yardımcı olduğunu şöyle anlattı:

"Okula geldiğimde Türkçe bilmiyordum. Burada Türkçe öğrendim. Sonra Braille alfabesini de öğrendim. Öğretmenimiz diyor ki 'Muhammed'e (Suriyeli görme engelli) Türkçe öğret. Ben Muhammed'e Türkçe öğretiyorum, Muhammed'e tercümanlık yapıyorum. Öğretmenin verdiği ödevleri ona Arapça anlatıyorum. Böylece daha iyi anlıyor. Sonra öğretmenimiz, Metin'e (görme engeli ve hafif düzeyde öğrenme güçlüğü olan) Braille alfabesi ile bir şeyler yazdırmamı söylüyor. Yazdırıyorum. Onlara yardımcı olmak bana mutluluk veriyor. Çünkü ben Muhammed ve Metin'i çok seviyorum."

Metin Tugay (9) ise Ahmet'in kendisine derslerinde yardımcı olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek "Bana harfleri öğretiyor. Tabletime (görme engellilerin Braille alfabesini yazmak için kullandıkları materyal) harfleri yazarken Ahmet bana harfleri öğretiyor, nasıl yazacağımı söylüyor. Mutlu oluyorum, Ahmet'i çok seviyorum." dedi.

Öğretmen Gamze Çelik ise Ahmet'in okulun ilk Suriyeli öğrencisi olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Ahmet, mecbur kalarak dil öğrenen çocuklarımızdan birisi çünkü o dönem tercümanımız da yoktu. Yeri geldi o ağladı, yeri geldi ben ağladım. Birbirimizi anlamaya çalıştık, anladık. Şu anda çok güzel Türkçe öğrendi. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz arasında en iyi Türkçeyi Ahmet konuşuyor ve bize tercümanlıkta da yardımcı oluyor. Bazen Ahmet'i diğer sınıflara da da gönderiyoruz, diğer arkadaşlara da yardım ediyor. Braille alfabesini de öğrendi, okumasını, yazmasını öğrendi. Tabii bizim diğer öğrencilerimize göre bir tık daha yavaş öğrendi çünkü dil problemimiz vardı. Şimdi dil problemini çözdük, okumaya geçtik. Okuyor, yazıyor, toplama, çıkarma, bütün işlemleri yapabiliyor. Derslerinde çok başarılı. Azimli, gayretli bir çocuk. Gerçekten Ahmet için 'Benim sınıfımın en azimli öğrencisi' diyebilirim. Hiç boş durmayı sevmeyen bir öğrenci. Bazen çocuklar '10 dakika serbest kalalım' derken Ahmet'i hiç boş görmüyorum. Tabletini çıkarıp mutlaka yazılarını yazar, okuma yapar. Hiç boş kalmaz."

"Hem kaynaşma, hem akran eğitimi açısından çok iyi"

Sınıfta çift engelli çocuklar olduğunu aktaran Çelik, "Mesela bir öğrencimizin hafif düzey bir öğrenme güçlüğü var. İşlememiz gereken de bir müfredatımız var. Onu yetiştirmemiz gerekiyor. Müfredata uyan öğrencilerle beraber ders yürütüyorum. Bazen onların oyun saatinde geride olan öğrencimizi derse alıyorum. Bu esnalarda Ahmet bana çok yardımcı oluyor. Bir öğrenciyi ben alıyorsam, diğerini Ahmet alıyor. Ahmet ile o şekilde paylaşıyoruz. Ahmet ona (Metin'e) yazdırıyor. O öğrencimizi yetiştirmeye çalışıyor. Ona harfleri öğretti. Şimdi okumayı öğretiyor, yazdırıyor. Ahmet'in hem kaynaşma açısından hem akran eğitimi açısından çok iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet'in Metin'e sosyal alanlarda da çok yardım ettiğini ifade eden Gamze Çelik, "Bütün oyunlarına katmaya çalışıyor. Yemekhaneye götürüyor. Üzerini giydiriyor. Her konuda yardımcı." dedi.

Okul Müdürü Mehmet Yıldız da okulda 13 Suriyeli öğrenci olduğunu, bu öğrencilerin okula adaptasyonu için 4 de tercümanları bulunduğunu söyledi.

Suriyeli öğrencileri okula ilk kabul ettiklerinde henüz tercümanları olmadığını belirten Yıldız, bu öğrencilerden Ahmet'in ise azmi ile hem dil hem de okuma yazma öğrendiğini ve yardımseverliği ile dikkati çektiğini kaydetti.

Yıldız, bu durumun yönetim olarak kendilerini de gururlandırdığını vurguladı. Mehmet Yıldız, Suriyeli öğrencileri mümkün olduğunca okula kazandırmak için çaba içinde olduklarını kaydederek "3 kadın, 1 erkek tercüman öğretmenimiz var. Onların da yardımıyla Suriyeli çocukların okula uyumunu sağlıyoruz. Türkçeyi öğretmede ve entegrasyonları konusunda çok ciddi anlamda mesafe aldık." dedi.

Kaynak: AA

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