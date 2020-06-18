Görme engelli adam ayaklı nüfus kütüğü gibi
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Görme engelli adam ayaklı nüfus kütüğü gibi

Bursa'da gözleri görmeyen engelli vatandaş, köyün 34 yıllık tarihini ezbere biliyor.

Görme engelli adam ayaklı nüfus kütüğü gibi
18.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:17

Bursa'da gözleri görmeyen engelli vatandaş, köyün 34 yıllık tarihini ezbere biliyor. Adeta ayaklı nüfus müdürlüğü gibi olan ama vatandaş, bütün köyün doğum, ölüm ve düğün tarihlerini saati saatine zihnine kaydediyor. Köyde yakınlarının ölüm ve vefat tarihini öğrenmek isteyenler ona müracaat ediyor.

Keles ilçesinde yaşayan Feridun İlhan (49), 15 yaşında iki gözünü de kaybetti. Yaklaşık 34 yıldır gözleri görmeden yaşayan engelli vatandaşın hafızası o kadar kuvvetli ki, köyde kim ne zaman ölmüş, kim ne zaman evlenmiş, kim askere ne zaman gitmiş hepsini biliyor. İlhan, Türkiye'de yaşanan önemli hadiseleri de günü gününe biliyor. Tam bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Feridun İlhan, Erdoğan'ın geçmişini ezbere biliyor. Köyde dede ve babalarının ölüm tarihini ve evlenme tarihini unutanlar, gözleri görmeyen engelli vatandaşa gelip soruyor. Hepsini hafızasında tutan İlhan, her gün radyo başında haberleri takip edip adeta hafızasına kazıyor.

15 yaşından itibaren gözlerinin görmediğini ifade eden Feridun İlhan, "Tam 34 yıldır hiç görmüyorum. Ayrıca kulaklarım da çok az duyuyor. Duyduklarımı kolay kolay unutmam. Köyde ölenlerin, doğanların hiçbirini unutmam, gelip bana sorarlar, ben de söylerim" dedi.

Baba Şeref İlhan, "Çocuğum küçükken menenjit hastalığı geçirdi. 15 yaşında gözleri tamamen görmemeye başladı. Ben bakıyorum. Duyduğu hiç bir şeyi unutmaz 20 yıl önce bu tarihte kim öldü diye sor hemen cevap verir. İnsanlar ölüm, doğum ve düğün tarihlerini unuttuğunda oğluma gelip sorarlar ve cevabını alırlar" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Manşet

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