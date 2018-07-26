Görme engeline rağmen gezmekten ve öğrenmekten vazgeçmedi

Hayali Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 21 yaşındaki Müslüm Kırık, 3 yaşından beri görme engelli olmasına rağmen gezmekten ve her zaman yeni bir şeyler öğrenmekten vazgeçmedi. 3 yaşında yaşadığı rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybeden Müslüm Kırık, çalışkanlığı ile yaşama dört elle sarıldı.

Engeline rağmen bugüne kadar aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerin olduğu pek çok yeri gezen Kırık, aynı zamanda Almanca ve İngilizceye olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASMEK Kursu'nda Almanca öğrenen Kırık, aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde eğitim görüyor.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından hayata küsmediğini ve yaşama sarıldığını belirten Müslüm Kırık, "Gözlerimi sonradan kaybettim, yani 3 yaşından sonra gözlerim böyle olmuş. Hayata böyle de alıştım. Küçükken bir hastalık geçirmişim. Ailem de rahatsızlığımın ne olduğunu bilmemiş ve doktora götürmüşler. Söylenene göre doktorun da yanlış teşhis ve tedavisiyle gözlerimi kaybetmişim. Şimdi burada Almanca öğreniyorum. Daha önce biliyordum Almancayı şimdi daha çok geliştirmek istiyorum. Almanca öğrenip, okulumu bitirip çalışmak, kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum" dedi.

"En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışmak"

En büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la tanışmak olduğunu belirten Kırık, "En büyük hayalim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak. Kendisini tanımak istiyorum. Mail yoluyla kendisine pek çok kez ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. Ulaşıp sesimi duyurmak, kendimi tanıtmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza görme engelliler için daha iyi şeylerin yapılabileceğini söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Müslüm öğrenmeyi, bir şeyler için çabalamayı çok seviyor"

Müslüm'ün çalışmayı, yeni şeyler öğrenmeyi çok sevdiğini belirten Anne Hanım Kırık ise "Müslüm öğrenmeyi, bir şeyler için çabalamayı çok seviyor. Zaten zeki bir çocuk, yani bir kez dinlediği bir şeyi çabucak öğrenebiliyor. Görme engeline rağmen öğrenme bilgisi ve ilgisi çok yüksek. Kendisinin büyük bir hayali var o da Cumhurbaşkanımız ile tanışmak. Müslüm Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seviyor ve evde her gün bahsini açıyor. Buradaki son mitinge de götürdüm ama ulaşamadım" diye konuştu.