Görme Engeline İnat İş Kadını Olmak İstiyor

Gaziantep'te üç yıl önce göz tansiyonu nedeniyle hamileliğinin dördüncü ayında görme yetisini kaybeden 39 yaşındaki Selma Taşçılar, yaşadığı tüm olumsuzluklara inat yaşama tutunmaya çalışıyor.

Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği tarafından düzenlenen e-ticaret eğitimine katıldıktan sonra iş hayatına atılmaya karar veren Taşçılar, 3 yaşındaki oğluna iyi bir gelecek sağlamak için çabalıyor.

Kendi sermayesiyle ticarete atılan Taşçılar, haftanın 4 günü toptancılar sitesinde kadın kıyafetleri pazarlayarak geçimini sağlıyor.

Selma Taşçılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybettiğini belirterek, ayakta kalabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Görme yetisini kaybettikten sonra çok zor zamanlar yaşadığını anlatan Taşçılar, "İnsanın gözlerini sonradan kaybetmesi çok zor. Hele buna alışmak daha da zor. Hamileliğimin dördüncü ayında gözlerimi kaybettim. İlk başlarda inanılmaz şekilde zorlandım. Kötü zamanlar geçirdim." dedi.

"Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum"

Oğlu için hayatta kalmak zorunda olduğuna dikkat çeken Taşçılar, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 ay kadar e-ticaret kursu aldım ve evde satış yapmaya başladım. Toptancılara gidip, kadınlar için kıyafetler alıyorum. Evde komşulara gösterip satışını yapıyorum. Siparişlerim de oluyor. İnsanlar ilk başta başarabileceğime ihtimal vermiyorlardı. Başardığımı gören vatandaşlar ürünlerimi almaya başladı. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak için satış yapmaya başladım. Çocuğuma katkı sağlamak için çalışıyorum. Kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Ayakta durmak için çabalıyorum."

"Hayattan ümit kesmeyin"

Taşçılar, çocuğuna hamileyken eşinden ayrıldığını, anne ve babasıyla yaşadığını dile getirerek, "Sağ olsun onlar da beni her zaman destekliyor. Bende elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Sonradan görme engelli olmaya alışmak zor. Üzülerek hiçbir şey olmuyor. Benim gibi olanlar hayattan ümit kesmesinler. Her şeyi kabullenmek lazım. Bunu başarırsanız her şey daha güzel olur." diye konuştu.

"İnternet üzerinden satış yapacağım"

İşini büyütmek istediğini vurgulayan Taşçılar, "İnşallah işleri ilerlettiğimde internet üzerinden satış yapacağım. Bunun eğitimini de aldım. Kendimi geliştirip, oğluma iyi bir anne olmak istiyorum. Sattığım ilk eşyanın parasını da oğluma harcamıştım." şeklinde konuştu.