Görme engeli başarısına engel olamadı
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Görme engeli başarısına engel olamadı

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:05
Görme engeli başarısına engel olamadı

Doğuştan görme engelli Tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, üstlendiği görevlerine bir yenisini daha ekleyerek Okul Aile Birliği Başkanı oldu.

Doğuştan görme engelli Tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, üstlendiği görevlerine bir yenisini daha ekleyerek Okul Aile Birliği Başkanı oldu.

Sivas'ta yaşayan 34 yaşındaki Tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, doğuştan görme engelli. 10 yıldır öğretmenlik yapan Devecioğlu, engelini kendisine bir engel olarak görmeyerek çeşitli başarılara imza attı. Birçok görev üstlenen Selman Devecioğlu, kızının da eğitim gördüğü Fatih İlkokulunda Okul Aile Birliği Başkanlığına seçildi. Yoğun katılım sonucu yapılan oylama ile Fatih İlk Okulu Okul Aile Birliği Başkanı olan Devecioğlu, büyük bir mutluluk ve özveri ile görevini ifa ediyor. Öte yandan Sivas'ta ve Türkiye'de ilk görme engelli Okul Aile Birliği Başkanının Selman Devecioğlu olduğu düşünülüyor.

"Engellilerin yapamayacağı iş yok"

Görme engelli Okul Aile Birliği Başkanı Selman Devecioğlu, engellilerin de her işin üstesinden gelebileceğini belirterek, "Türkiye genelinde birçok görme engelli birey makamlarda ve farklı işlere imza atmışlardır. Türkiye'de ilk görme engelli Milletvekilimiz vardır. Dünya'da ilk görme engelli bakanımız vardır. Görme engelliler birçok işi başarabilir. Birçok anlamda farklı işlere imza atabiliriz. Bizde Sivas'ta farklı işlere imza atalım dedik. Okul Aile Birliği anlamında da öğrencilerimize, velilerimize, okulumuza desteğimiz olsun, çok rahat çalışmalar yapabiliriz. Bu amaçla Okul Aile Birliği Başkanlığına aday olduk. Sağ olsun velilerimizin teveccühü ve okul müdürümüzün desteği ile başkanlığı kazandık. Karşılaştığımız olumsuzluklardan biri tabii ki ön yargı. Ön yargı ortadan kalktığı zaman görme engellilerde diğer engelli arkadaşlarımızda birçok işi başarabilir. Bir söz vardır. 'Bana balık verme balık tutmayı öğret' diye. Bizlerde engellilere engelsizlere bunu öğretip engellilerinde her işi başarabileceğini desteklersek ve önyargıları ortadan kaldırırsak görme engellilerin ve diğer engellilerin yapamayacağı iş yok" ifadelerini kullandı.

Okul Müdüründen Devecioğlu'na destek

Fatih İlkokulu Müdürü Hakan Arısoy, Okul Aile Birliği Başkanı Selman Devecioğlu'na destek vererek, "Bizler 25 Ekim 2020 tarihinde Bir Okul Aile Birliği toplantısı yaptık. Covid-19 tedbirleri kapsamında toplantımıza yoğun ilgi oldu. Bu toplantıya görme engelli velimiz Selman beyde aday olarak katıldı. Velilerimiz tarafından yoğun ilgi görerek büyük bir teveccüh aldı. Yapılan oylamada Selman Bey okul aile birliği başkanı olarak seçildi. Burada asıl önemli nokta Selman Bey engelini hayata tutunmaya bir engel olarak görmüyor. Bu şekilde tüm engellilere hayatın içinde biz de varız mesajını veriyor. Bu bütün engelliler için hayatını devam ettirme, zorluklarla mücadele anlamında umut ışığı oluyor. Budan dolayı biz Selman beyin önderliğinde yeni Okul Aile Birliği yönetimimize başarılar diliyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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