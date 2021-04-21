Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Asya'nın orta güney kısmında, doğu batı doğrultusunda uzanan, Dünya'nın en büyük ve en yüksek sıradağları Himalayalar, uçaktan görüntülendi.

Asya'nın orta güney kısmında, doğu batı doğrultusunda uzanan, Dünya'nın en büyük ve en yüksek sıradağları Himalayalar, uçaktan görüntülendi.

Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan Dünya'nın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalayalar, heybetli görünüşleriyle tüm dağcıların ilgisini çekiyor.

Zirve noktası Nepal ile Çin'in sınırı olarak kabul edilen, Dünya'nın çatısı konumundaki Everest, Himalayaların en yükseği olarak ilgi çekiyor.

Zorlu ve bir o kadar da ölümcül bu dağlar, görüntüleri ile her zaman film ve efsanelere konu oluyor.

Yükseklikleriyle bir çok noktadan gözlemlenebilen bu sıra dağların kuş bakışı görünüşü izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış
Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız
Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız
Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin
Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Görkemli Himalayalar'a gökyüzünden bakış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:23:29. #1.16#

title